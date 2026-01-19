Empezar a correr sin lesionarse: claves para elegir bien el calzado desde el primer día

Lunes, 19 Enero 2026 08:41

El Colegio Oficial de Podólogos de Castilla y León han recordado que una elección correcta del calzado y una valoración profesional previa por parte de alguno de los 379 podólogos colegiados en la región son claves para correr de forma segura.

Con el inicio del nuevo año, muchas personas deciden incorporar el running a su rutina como una forma sencilla y económica de mejorar su salud. En Castilla y León se calcula que unas 240.000 personas salen a correr regularmente, según datos de la Encuesta de Hábitos Deportivos del Ministerio de Cultura y Deporte.

Sin embargo, comenzar a correr sin el asesoramiento adecuado puede derivar en molestias o lesiones que obliguen a abandonar el ejercicio a las pocas semanas.

“La mayoría de las lesiones en corredores principiantes no se producen por correr en sí, sino por una mala elección del calzado, una progresión inadecuada del entrenamiento o por no tener en cuenta cómo funciona realmente el pie de cada persona”, ha explicado Cristina Ortega, secretaria general del Colegio Oficial de Podólogos de Castilla y León.

El confort, por encima de la moda o la tecnología

Uno de los errores más habituales entre quienes se inician en el running es elegir zapatillas basándose únicamente en la publicidad, la estética o recomendaciones genéricas. Los profesionales de la podología insisten en que el criterio principal debe ser la comodidad.

“Un calzado cómodo permite que el pie se mueva de forma más natural y reduce el riesgo de sobrecargas. No siempre la zapatilla más cara o con más ‘tecnología’ es la más adecuada”, ha señalado Ortega.

La evidencia científica y la experiencia clínica coinciden en que cuando el corredor percibe que su calzado es confortable, se reduce la incidencia de lesiones y mejora la eficiencia durante la carrera.

La pronación no es un problema, sino un mecanismo natural

Otro de los grandes mitos entre corredores noveles es pensar que la pronación —el giro natural del pie al apoyar— es algo negativo que debe corregirse a toda costa.

Desde el Colegio han aclarado que se trata de un movimiento fisiológico normal, necesario para absorber impactos.

“Intentar bloquear ese movimiento con zapatillas muy rígidas o con excesivo control puede ser contraproducente, especialmente en personas que empiezan a correr”, ha advertido la secretaria general.

“Cada pie es diferente y necesita soluciones personalizadas, no recetas universales”, ha reiterado.

La importancia de la valoración podológica

Desde el Colegio Oficial de Podólogos de Castilla y León han recomendado realizar una valoración podológica y biomecánica antes de iniciar la práctica habitual del running, especialmente en personas sedentarias, con sobrepeso o con antecedentes de lesiones.

Este estudio permite analizar la pisada, la movilidad, la fuerza y la coordinación, así como detectar posibles factores de riesgo. “Una evaluación a tiempo puede prevenir lesiones y ayudar a disfrutar del running de forma segura y sostenida en el tiempo”, ha destacado Ortega.

Plantillas personalizadas: una ayuda eficaz

En determinados casos, el uso de ortesis plantares personalizadas puede ser una herramienta muy eficaz para prevenir o tratar lesiones asociadas a la carrera.

“Cuando están bien indicadas por un profesional de la podología y son cómodas, las plantillas ayudan a redistribuir cargas y a mejorar la respuesta del pie durante el impacto”, ha explicado la representante colegial.

Recomendaciones básicas para corredores principiantes

Desde el Colegio de Podólogos de Castilla y León han ofrecido algunos consejos clave para quienes se inician en el running:

Priorizar siempre el confort al elegir zapatillas.

Evitar cambios bruscos en la intensidad o el volumen de entrenamiento.

Alternar el running con otras actividades físicas.

No utilizar zapatillas excesivamente desgastadas ni de otras disciplinas que no sean de running.

Consultar con un profesional de la podología ante cualquier molestia persistente.

“El objetivo es que correr sea un hábito saludable y duradero, no una fuente de lesiones que termine desmotivando a quien empieza con ilusión”, concluye Cristina Ortega.

Basado en la evidencia científica

Estas recomendaciones se apoyan en la evidencia científica recogida en el artículo ¿Cómo recomendar calzado deportivo a pacientes que practican running? Desde la evidencia científica a la experiencia clínica, publicado en la Revista Española de Podología, que edita el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España.

El trabajo, uno de los más leídos de la revista, es obra del podólogo e investigador Manuel Mosqueira Ourens, y analiza la relación entre calzado, confort, pronación y prevención de lesiones en corredores.