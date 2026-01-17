La Unión de Consumidores de Castilla y León renueva su Ejecutiva Regional

La Unión de Consumidores de Castilla y León ha celebrado este viernes16 de enero, su Congreso Regional, en el que se ha procedido a la renovación de los órganos de dirección de la organización y a la elección de su nueva Ejecutiva Regional.

Durante el Congreso, las personas delegadas han elegido a la nueva Ejecutiva Regional que encabezará la entidad en los próximos años, resultando elegida Sandra Ámez Sáez como presidenta de la Unión de Consumidores de Castilla y León.

En el transcurso del encuentro, la organización ha querido agradecer expresamente la labor desarrollada por Prudencio Prieto, quien ha ejercido la presidencia hasta el momento, destacando su compromiso, dedicación y trabajo en defensa de los derechos de las personas consumidoras durante estos años al frente de la entidad.

El Congreso ha servido como espacio de análisis y debate sobre la situación actual de las personas consumidoras en la Comunidad, así como para definir las principales líneas de trabajo y los retos que afrontará la organización en esta nueva etapa.

Entre ellos, se han destacado la defensa de los derechos de las personas consumidoras, la protección frente a prácticas abusivas, el acceso a información veraz y la promoción de un consumo responsable, justo y sostenible.

La nueva presidenta ha señalado la importancia de reforzar el papel de la Unión de Consumidores como entidad de referencia en la defensa de los derechos de la ciudadanía, apostando por una organización cercana, participativa y comprometida con la realidad social y económica de Castilla y León.

Con la elección de la nueva Ejecutiva Regional, la Unión de Consumidores de Castilla y León inicia una nueva etapa orientada a fortalecer su labor de representación, asesoramiento y defensa de las personas consumidoras en el ámbito autonómico.