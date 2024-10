Tudanca: “Mientras Mañueco mira a Cataluña, quien roba a Castilla y León es Madrid”

Miércoles, 09 Octubre 2024 07:43

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha asegurado ayer en el Pleno de las Cortes que, mientras el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, “mira a Cataluña, quien roba a Castilla y León es Madrid”.

“Quien nos roba el talento, los jóvenes y nuestras empresas ese ese paraíso fiscal que es Madrid, con esa competencia desleal que favorece Ayuso, el PP y su gobierno: el dumping fiscal que tanto hemos denunciado. El PP ha convertido Madrid en un paraíso fiscal que obliga a nuestros jóvenes a marcharse a allí si quieren trabajar para luego malvivir con alquileres abusivos”, ha remarcado durante el Pleno de las Cortes.

Mientras, en Castilla y León el saldo de empresas desde 2019 es negativo, con la pérdida de 329 empresas, lo que ha supuesto que se hayan facturado 300 millones de euros menos que se deberían dedicar a los servicios públicos.

En este sentido, ha preguntado sobre los datos que apuntan a que la empresa Renault ha trasladado su domicilio social a Madrid, lo que podría suponer una pérdida de 2.683 millones de euros de facturación y que podría traducirse en una pérdida de 282 millones de euros de recaudación para hacer inversiones en infraestructura, en sanidad, educación o dependencia.

“Nos explicará por qué esto no ha sido noticia, por qué no ha dicho anda, por qué su Gobierno no ha reaccionado, por qué no ha ocupado portada de periódicos y por qué usted dijo: hemos hechos los deberes para que Castilla y León se quede”, ha concluido.