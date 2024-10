Tudanca emplaza a Martínez para que diga si quiere ser su alternativa

Miércoles, 23 Octubre 2024 20:39

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha resaltado que el futuro del partido en la región lo decidirán sus militantes “y no los aparatos, ni cuatro en un despacho de Madrid”, Sobre Carlos Martínez como su alternativa, le emplaza a que lo diga él.

Tudanca, que ha asegurado que Mañueco está haciendo una campaña electoral con la presentación de los presupuestos regionales de 2025, ha señalado que cualquier compañero o compañera con un proyecto político se puede presentar a las primarias del PSOE en la Comunidad, tras presentarse el calendario.

En cuanto a si el candidato de Ferraz puede ser de Soria, en alusión al alcalde Carlos Martínez, como ha publicado varias cabeceras nacionales, Tudanca ha resaltado que defiende y defenderá siempre que los militantes son los que tienen que decidir.

“A partir de ahí, no me oirán hablar más que bondades de todos los compañeros y compañeros del PSOE de Castilla y León y Soria. Ahora a lo que me dedico, como he hecho en los últimos años, es a trabajar, hacer oposición al Gobierno de Mañueco con Ciudadanos, luego con la extrema derecha y ahora sólo, que tanto daño le está haciendo a esta tierra”, ha asegurado.

Además ha apuntado que el futuro del partido lo decidirán los militantes, “no los aparatos, ni cuatro en un despacho de Madrid”.

Tudanca ha señalado que tendrá que ser Carlos Martínez quien diga si quiere ser su alternativa en las próximas primarias del PSOE regional.

“De Carlos tengo una magnifica opinión, es un magnífico alcalde y compañero del PSOE, pero ahora hay un secretario general en el PSOE y habrá unas primarias, donde quien tenga un proyecto político pues podrá dar un paso adelante o no. Yo lo que le he oído a Carlos Martínez decir en público que está muy bien donde está y que se dedica a Soria, que es su prioridad. Lo ha demostrado siempre”, ha apuntado.

Tudanca ha asegurado que a Martínez le ve siempre como un aliado, por compartir mucho trabajo durante estos años.

En este sentido ha resaltado que con el trabajo y unión de todos han conseguido que el PSOE ganará por primera vez las elecciones en Castilla y León, después de treinta años, “y creo que ese debe seguir siendo el camino”,