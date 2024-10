Soria ¡Ya! califica de "bulo" la rebaja fiscal anunciada por la Junta

Jueves, 24 Octubre 2024 16:32

El procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha calificado como un "bulo" la anunciada rebaja fiscal del anteproyecto de ley de medidas tributarias, financieras y administrativas 2025, presentado junto a los presupuestos regionales.

Ceña ha criticado duramente este anuncio por considerar que tanto la Junta como el PP de Soria, en voz de Benito Serrano y Pedro Antonio Heras, quieren engañar a la ciudadanía vendiendo como beneficiosas unas medidas que en "realidad son insignificantes".

El portavoz de Soria ¡YA! ha cuestionado la efectividad de la reducción del tipo del IRPF al 8,5 por ciento en el primer tramo de la renta, que abarca hasta 12.450 euros.

Según sus cálculos, esta medida supone un ahorro anual de solo 62,25 euros por contribuyente, una cantidad que ha estimado "insuficiente".

Además, ha señalado que esta reducción no beneficia a las rentas más bajas, ya que el primer tramo se aplica a todas las rentas.

"Si tu renta anual es de 90.000 euros al año, en ese primer tramo también te beneficias del descuento de 62,50 euros. Es más, a los que menos beneficia es a las rentas más bajas, puesto que si tu renta anual es de 9.000 euros, la “rebaja fiscal” es sólo de 45 euros", ha censurado..

Castilla y León, segundo tipo mínimo más bajo de España: un bulo

Ceña ha acusado al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, de difundir desinformación al afirmar que esta rebaja consolida a Castilla y León como la comunidad con el segundo tipo mínimo más bajo de España. "Es un bulo", ha sentenciado.

El procurador de Soria ¡Ya! ha explicado que, actualmente, cuatro comunidades autónomas (Baleares, Canarias, Valencia y Castilla y León) tienen un primer tramo autonómico del 9 por ciento, mientras que dos ya tienen el tipo del 8,5 por ciento (Cantabria y Madrid) y otras dos tienen un primer tipo del 8 por ciento (Extremadura y La Rioja).

"Así que señor Fernández Carriedo, como mucho seríamos la quinta, no la segunda. Vamos, un bulo", ha reiterado.

Críticas a la falta de deflactación y mantenimiento de tramos

Además, Ceña ha señalado que al no deflactar los tramos y al mantener solo cinco tramos en el IRPF, en lugar de once como Valencia o nueve como otras comunidades autónomas, Castilla y León está recaudando más.

"Nos venden humo, otra vez. Porque anuncian una rebaja para las rentas bajas, que no es tal, pero no dicen que Castilla y León mantiene, con el 21,5%, después de Madrid, el tipo marginal más bajo de todas las comunidades autónomas, y más reducido que el tipo marginal del Estado (24,50%). Es decir, que benefician a los que tienen una renta de más de 53.407 euros anuales. Esto no es una rebaja impositiva, por más que nos la vendan", ha criticado.

El portavoz de Soria ¡YA! ha anunciado que en el próximo pleno se debatirá sobre el techo de gasto. "A nosotros no nos gusta este presupuesto ni en las formas ni en el fondo", ha declarado.

Ceña ha criticado que un Gobierno en minoría parlamentaria debería haber negociado antes de presentar el techo de gasto con el resto de grupos parlamentarios.

Ha informado que mañana viernes se reunirán con el consejero Fernández Carriedo.

"Queda, como mucho, un año y tres meses de legislatura, y si quiere nuestro apoyo, tendrá que ofrecernos algo que se pueda ejecutar en ese plazo. Ya nos engañaron una vez. Ahora, no caeremos", ha avanzado.

El portavoz de Soria ¡Ya! ha concluido que es irresponsable usar como estrategia política partidista los Presupuestos de Castilla y León y que "mañana se verá si realmente hay intención de negociar o si todo es una puesta en escena".

Preguntas a las consejeras de Educación y Agricultura

Ceña también ha adelantado que, en el pleno de las Cortes de la semana que viene, los procuradores de Soria ¡YA! plantearán dos preguntas a consejeras de la Junta.

Por un lado, "preguntaremos a la consejera de Educación, la señora Lucas, por su compromiso con la Educación Física en la Formación Profesional Básica, tras el acuerdo adoptado en las Cortes en mayo de 2023». La segunda pregunta irá dirigida a la consejera de Agricultura por los retrasos en las infraestructuras de modernización de regadíos en Soria.