Tudanca acusa a Mañueco e Igea de buscar el “conflicto”

Lunes, 18 Enero 2021 15:45

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, ha acusado hoy al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y a su vicepresidente, Francisco Igea, de buscar el conflicto y el ruido para tapar su incapacidad y sus errores a la hora de afrontar la pandemia.

Así lo ha señalado Tudanca tras reunirse esta mañana, de manera telemática y junto con el portavoz de Turismo en las Cortes, Ángel Hernández, con representantes de los centros comerciales, deportivos y hostelería con quienes ha compartido la necesidad “urgente e inmediata” de que la Junta ponga en marcha un paquete de ayudas para estos sectores afectados por las restricciones.

En este sentido, ha explicado que en numerosos sectores Castilla y León es la comunidad “más restrictiva” y, a la vez, la que menos ayudas les da y eso, ha dicho, “no lo podemos permitir” en una comunidad con un tejido productivo “frágil, sensible y pequeño”.

En concreto, ha apuntado que Castilla y León es penúltima comunidad que menos ayudas ha dado a los sectores afectados, al tiempo que ha solicitado más apoyos también al Gobierno de España y a los ayuntamientos.

“Lo fácil es restringir, lo difícil es consensuar medidas, planificarlas conseguir los recursos económicos”, ha apostillado.

A esta ausencia de planificación se ha sumado, ha aseverado, decisiones como la del adelanto del toque de queda, fuera de la ley, con el único objetivo de confrontar con el Gobierno de España y mintiendo a la oposición, a los ayuntamientos e, incluso, a algunos miembros del Consejo de Gobierno.

“Nunca jamás pensé que el Gobierno de CyL se declarara en rebeldía y, en esta tierra tan poco dada a los desórdenes, fuera la primera en llamar a la sublevación y la rebelión como han hecho otras comunidades”, subrayó Tudanca.

“Nunca pensé que se comportara como Ayuso porque los castellanos y leoneses no quieren un presidente como ella”, ha añadido.

Una decisión –la de adelantar el toque de queda- que ha dejado a Tudanca “absolutamente decepcionado y alarmado” y que se ha tomado “deliberadamente a traición” ya que no se comunicó, ni a la oposición, ni a los alcaldes, ni a miembros de la propia Junta, algo que, ha continuado, demuestra que no fue tomada a buena fe. “Si hubieran actuado de buena fe, no habrían mentido”, ha sentenciado.

En este punto, anunció que el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado hoy una petición de información a la Junta para que le entregue los informes jurídicos que, según la Junta, avalan esta decisión de adelantar el toque de queda.

“¿Por qué lo ocultaron y por qué buscaron el conflicto y romper las leyes? Para, una vez más, tapar su incompetencia”, ha remarcado , para aludir a las declaraciones de Mañueco en las que aseguraba que se adelantaba el toque de queda para salvar vidas.

“En noviembre, Mañueco habló de salvar la Navidad y ahí podían haber tomado medidas más restrictivas sin forzar las leyes”, ha reoordado.

Las vidas se salvan, según ha señalado Tudanca, poniendo más medios para que la vacunación en algunos lugares como Segovia “no sea un desastre”, se salvan poniendo recursos suficientes para la sanidad pública, para que los profesionales tengan unas condiciones dignas y no se salvan acabando con la atención presencial, entro otros.

“Eso es salvar vidas y no generar conflictos y forzar la ley”, ha afirmado, para recordar a Igea y Mañueco que “no pueden pedir responsabilidad a los ciudadanos si ellos son irresponsables”.

Por eso, les ha pedido que vuelvan a “la cordura y al consenso”, que se dejen ayudar y que tengan con los demás, al menos, “un poco de la lealtad que nosotros hemos tenido”.

“La Junta tiene que volver a la cordura y a la sensatez y ocuparse de la pandemia con más medios y no con conflictos innecesarios con el Gobierno de España”, ha concluido.