Tudanca acusa a Mañueco de provocar conflicto con Gobierno

Sábado, 16 Enero 2021 17:08

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha acusado hoy al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de provocar un conflicto con el Gobierno, que “la gente no merece”, con su decisión de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas desde este sábado en la Comunidad.

“Aunque ayer no fuera él quien lo anunciara ni explicara. Aunque hace mucho que no lo parezca. El presidente de la Junta de Castilla y León, quien firma los acuerdos y ha provocado este conflicto que la gente no merece, es el Sr. Mañueco”, ha escrito el líder socialista en la región en su perfil de Twitter.

Tudanca se ha referido así después de que el Boletín Oficial de Castilla y León publique hoy el acuerdo por el que se establece el toque de queda desde las 20,00 horas de este sábado, día 16 de enero, mientras que el Ministerio de Sanidad ha manifestado que la medida no se ajusta a la legalidad del decreto de estado de alarma.

En un audio posterior enviado por su partido, el líder socialista ha recordado a la Junta que sabe que “no tiene cobertura legal” para adoptar esa decisión y reprochó que lo haya hecho sin informar a la oposición y a los ayuntamientos de esta medida, “engañando a todos”.

“El único responsable, aunque no saliera a comunicarlo ni dar la cara, es el señor Mañueco aunque hace mucho que no lo parece, pero firma el acuerdo”, ha apuntado Tudanca, antes de preguntarse por qué busca el conflicto contra el Gobierno de España y genera “este caos e incertidumbre a los ciudadanos”.

En tal sentido, ha recordado que “todos hemos sido responsables y leales primando la lucha contra la pandemia”. “Esto no se lo merecen los castellanos y los leoneses”, zanjó.