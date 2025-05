Soria ¡Ya! logra respaldo regional para transformar la lana en una oportunidad para el campo

Miércoles, 07 Mayo 2025 19:52

La Comisión de Agricultura de las Cortes de Castilla y León ha aprobado hoy la proposición no de ley defendida por la procuradora de Soria ¡Ya!, Vanessa García, que insta a la Junta a aprobar una estrategia integral para la valorización de los subproductos y restos de las actividades agropecuarias.

El objetivo es impulsar un modelo de desarrollo rural más sostenible que incremente las rentas de agricultores y ganaderos aprovechando el potencial de recursos como la lana ovina.

El Partido Popular ha votado en contra de la iniciativa de Soria ¡Ya!, mientras que VOX se ha abstenido.

A pesar de esta falta de apoyo de las derechas, la propuesta de la plataforma ha salido adelante por el voto a favor del resto de grupos.

Para Soria ¡Ya! se vuelve a demostrar la debilidad del PP en las Cortes regionales, lo que permite que sus propuestas salgan adelante y no sean bloqueadas.

Sobre el tema defendido hoy, para el movimiento ciudadano "resulta llamativo que en Aragón PP y VoX apoyen una propuesta prácticamente igual de Teruel Existe, mientras que en Castilla y León o votan en contra o se ponen de perfil".

Durante su intervención, Vanessa García ha calificado la iniciativa como una propuesta "de sentido común" y ha reclamado que "la lana deje de ser un símbolo de abandono para convertirse en una oportunidad de desarrollo rural con mayúsculas".

Ha denunciado que en Castilla y León, una de las regiones con mayor censo de ovino de Europa, se sigue permitiendo "que toneladas de lana se conviertan en un residuo, que se entierren o se quemen porque nadie las quiere, porque el mercado no la valora y porque las administraciones públicas no han movido un solo dedo para buscar soluciones".

La procuradora ha reivindicado políticas públicas que, como ya ocurre en Castilla-La Mancha o Aragón, permitan su uso como fertilizante orgánico o su transformación en biomateriales.

"Aquí, en cambio, solo hay inacción e indiferencia", ha lamentado.

La proposición aprobada contempla una estrategia específica de valorización de subproductos agropecuarios, el apoyo a líneas de investigación sobre el aprovechamiento de la lana, el impulso de un programa de I+D+i con el Instituto Tecnológico Agrario y empresas del sector, y la garantía de que cualquier transformación de la lana genere valor económico para los ganaderos.

"Queremos que los beneficios de esta investigación lleguen al terreno y reviertan en quien cría ovejas en Gredos, en Pinares, en Tierra de Campos o en el Valle del Razón", ha subrayado.

Situación delicada

La aprobación por unanimidad se produce en un contexto especialmente delicado para el ovino en España.

Según datos del Ministerio de Agricultura, en 2024 se han perdido 120.531 ovejas, situando el censo nacional en 13,4 millones, lo que supone más de dos millones menos que en 2020.

Castilla y León, tradicionalmente en cabeza, ha descendido al tercer puesto en número de cabezas, por detrás de Castilla-La Mancha y Extremadura, al perder 26.712 ovejas respecto al año 2023.

Además, la Unión de Campesinos de Castilla y León ha alertado de que, a partir de abril, podría cerrar hasta el 50 por ciento de las explotaciones de ovino si el precio de la leche de oveja sigue bajando hasta los 0,95 euros por litro, por debajo de los costes de producción.

Desde Soria ¡Ya! han insistido en que «la economía circular no es una moda, es una necesidad», y que «los subproductos agropecuarios no son basura, son materia prima». La formación reclama que la Junta actúe de inmediato con políticas eficaces, presupuesto asignado y compromisos claros: "No queremos titulares. Queremos una política real, efectiva, y que los beneficios lleguen a quienes siguen resistiendo en el medio rural".