Soria ¡Ya! consigue apoyo de las Cortes para que Junta refuerce la Atención Primaria

Jueves, 06 Noviembre 2025 15:15

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León ha aprobado la proposición no de ley (PNL) presentada por Soria ¡Ya! para reforzar la Atención Primaria en la Comunidad y alcanzar un gran pacto por la sanidad pública en la Comunidad.

La propuesta ha contado con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios excepto Vox, que se ha abstenido en el punto relativo a la petición de un gran pacto por la sanidad pública en Castilla y León.

La iniciativa, defendida por la procuradora Vanessa García, insta a la Junta de Castilla y León a impulsar antes de que finalice 2025 un gran pacto social y político en el que participen colegios profesionales, asociaciones sanitarias, sindicatos, agentes sociales, consejos de salud, diputaciones, ayuntamientos y los grupos de las Cortes.

El objetivo de esta PNL es fortalecer el sistema público de Atención Primaria, especialmente en el medio rural.

Además, la PNL de Soria ¡Ya! reclama que, de manera progresiva, al menos el 25 por ciento del presupuesto anual del Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl) se destine a la Atención Primaria, para garantizar plantillas estables, reforzar los recursos materiales y asegurar la equidad sanitaria en todo el territorio.

Durante su intervención, García ha subrayado que la Atención Primaria "es el pilar del sistema sanitario" y que en Castilla y León "esa realidad adquiere una relevancia especial por su población envejecida, dispersa y rural".

La procuradora ha recordado que la Comunidad necesitará más de 470 médicos de familia adicionales para 2028, y que actualmente más del 40 por ciento de los profesionales tiene 60 años o más, una cifra que evidencia la gravedad del problema.

"Los datos están sobre la mesa y la Junta sigue paralizada", ha lamentado García, denunciando que solo se han cubierto el 18 por ciento de las plazas MIR de Medicina de Familia en la última convocatoria y que Soria es la provincia que más médicos ha perdido desde 2019.

Soria ¡Ya! ha considerado que la situación de la Atención Primaria en Castilla y León "exige una respuesta inmediata, no más promesas vagas".

En palabras de García, "no se trata solo de poner dinero, sino de diseñar condiciones de trabajo atractivas, incentivos reales y un modelo organizativo que integre consultorios, telemedicina, transporte y colaboración institucional".

La procuradora ha insistido en que dedicar un mínimo del 25% del presupuesto sanitario a la Atención Primaria es «una condición imprescindible para revertir la tendencia de deterioro» y evitar que «los hospitales sigan monopolizando los recursos mientras el medio rural continúa siendo el eslabón más débil del sistema».

"Queremos que las palabras se traduzcan en hechos: plazas cubiertas, consultorios abiertos y urgencias atendidas. No mañana, no el próximo año, ahora", ha concluido García.

Con esta aprobación, Soria ¡Ya! obtiene un respaldo mayoritario a una de sus propuestas más relevantes en materia sanitaria, que busca garantizar la sostenibilidad del sistema público y acabar con las desigualdades territoriales en el acceso a la sanidad en Castilla y León.

No es la primera vez que Soria ¡Ya! lleva estas dos propuestas a las Cortes.

El pasado 27 de marzo todos los grupos, a excepción de Vox, apoyaron una iniciativa en el mismo sentido. Fue durante el Debate de Política General, donde los procuradores de la plataforma consiguieron sacar adelante 12 de las 15 propuestas de resolución planteadas ante el Pleno.