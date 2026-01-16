La UVa lanza su Programa de Captación de Talento para atraer 15 investigadores de excelencia

Viernes, 16 Enero 2026 13:08

La Universidad de Valladolid lanza una nueva convocatoria del Plan de Captación de Talento para atraer PDI con el objetivo de fortalecer la producción científica y la calidad docente de sus departamentos.

La institución ofrece cinco plazas en cada categoría destinadas a profesionales de alto nivel que actualmente no formen parte de la plantilla de la UVa.

Este programa busca incorporar personal con trayectorias consolidadas que puedan aportar nuevas líneas de investigación o potenciar las ya existentes.

Las personas interesadas en incorporarse a la Universidad de Valladolid a través de esta convocatoria tendrán que ponerse en contacto con los departamentos a los que pertenezca su área de conocimiento para que sean estos quienes que formulen la solicitud antes del 12 de febrero de 2026. Para ello, los candidatos han de facilitar al departamento el Currículum Vitae Normalizado (CVN – FECYT) y la evaluación positiva para la figura de Profesor Contratado Doctor o acreditación a Cuerpos Docentes en caso de disponerse.



Con el fin de garantizar la captación de nuevo talento, la convocatoria establece que los candidatos no podrán estar contratados en la Universidad de Valladolid como Profesor contratado laboral en las categorías de PAYUD, CDOC o PPL, o pertenecer a un Cuerpo Docente Universitario de la UVa.

Tampoco serán elegibles en esta convocatoria los Contratados Postdoctorales de la Universidad de Valladolid en cualquier programa con compromiso de estabilización.







