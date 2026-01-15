IUCyL critica rebaja fiscal a los caseros y reclama intervención real en el mercado de la vivienda

Jueves, 15 Enero 2026 09:15

Izquierda Unida Castilla y León ha criticado las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de rebajar impuestos al 0% a los caseros que no suban los alquileres.

Considera que es una respuesta “claramente errónea e ineficaz” ante un problema que afecta de manera especialmente grave a amplias capas de la población en especial, jóvenes.” Desde IU instamos al presidente y al PSOE a tomarse en serio la crisis de vivienda y evitar medidas que favorecen a los rentistas”, ha declarado Juan Gascón, candidato de IU a las elecciones autonómicas.

Desde IU Castilla y León han asegurado que la propuesta del PSOE, no garantiza una bajada efectiva de los precios, y supone “un nuevo regalo para quien ha multiplicado sus ingresos en los últimos años a costa de los inquilinos”.

Además ha señalado que estas medidas vuelven a dejar la política de vivienda en manos del mercado y benefician a los propietarios, sin proteger de forma real a quienes viven de alquiler.

Este año terminan más de 600.000 contratos de alquiler en España

“La crisis habitacional no se resolverá con bonificaciones fiscales, sino con políticas públicas que afronten las causas estructurales del problema, como la especulación inmobiliaria, la concentración de vivienda en manos de grandes tenedores y la ausencia de un parque público de vivienda suficiente” ha declarado Juan Gascón.

En Castilla y León, ha recordado, estas dinámicas conviven además con un grave problema de despoblación y con miles de viviendas vacías que no cumplen ninguna función social.

Frente a las medidas anunciadas por Sánchez, IU Castilla y León defiende la necesidad de adoptar decisiones urgentes y de carácter estructural, como la intervención topando el precio del alquiler, la prórroga obligatoria de los contratos para evitar subidas abusivas y garantizar la estabilidad residencial.

También el fin de la compra especulativa de viviendas por parte de fondos de inversión y grandes propietarios

En este sentido, Izquierda Unida Castilla y León ha instado al PSOE a actuar con determinación y a asumir medidas de intervención y control del mercado.

IU CyL ha recordado que ya ha presentado un plan integral de vivienda para Castilla y León que ofrece una alternativa clara a las políticas basadas en incentivos al mercado.

Este plan apuesta por la creación y movilización de un amplio parque público de vivienda, el establecimiento de alquileres asequibles vinculados a los ingresos de los hogares, la rehabilitación del parque existente y la declaración de zonas tensionadas como herramienta clave para frenar la especulación y la subida de precios, tanto en el ámbito urbano como en el medio rural.

Desde Izquierda Unida Castilla y León han insistido en un comunicado en que la crisis de la vivienda es uno de los principales problemas sociales de la Comunidad y requiere decisiones valientes y un cambio profundo de rumbo en las políticas públicas. La formación considera que no se puede seguir aplazando una intervención decidida mientras el acceso a la vivienda sigue siendo inaccesible para una parte creciente de la ciudadanía.