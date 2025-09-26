IU pide colgar la bandera de Palestina en los Ayuntamientos de la Comunidad

Viernes, 26 Septiembre 2025 14:03

Izquierda Unida de Castilla y León ha propuesto a sus representantes en alcaldías y grupos municipales que cuelguen la bandera de Palestina en los balcones de los consistorios.

Con ello ha pedido a los Ayuntamientos de la Comunidad que se sumen a la denuncia pública de la situación en Gaza y coloquen este símbolo en solidaridad.

“Ante el genocidio que se está produciendo contra el pueblo palestino por parte de Israel y la vulneración sistemática de derechos humanos cometida contra la población en Gaza, queremos que los Ayuntamientos de Castilla y León muestren su solidaridad”, ha aifrmado Juan Gascón, coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León y candidato a la presidencia de la Junta.

Para ello han instado a aquellos municipios en los que IU forma parte del gobierno local a que coloquen la bandera palestina en el balcón de la plaza del Ayuntamiento, junto con las banderas oficiales.

En algunos de los Ayuntamientos de Castilla y León en los que Izquierda Unida gobierna, ya se ha llevado a cabo esta iniciativa.

Es el caso de Baños de Valdearados, municipios de Burgos donde la alcaldesa ha colocado una bandera palestina en el balcón en reconocimiento y compromiso con el pueblo palestino y con los derechos humanos.

En Zamora cuelga de la sede del grupo municipal.

“Para Izquierda Unida es un orgullo que los Ayuntamientos en los que gobierna hayan realizado este acto de homenaje al pueblo palestino”, ha afirmado el candidato autonómico.

La organización ha animado a sus cargos públicos a colocar la bandera en ventanas o balcones, en aquellas localidades en las que no sea posible colocarlas en el Ayuntamiento. Izquierda Unida insta igualmente a la ciudadanía a colocar este símbolo por la paz en sus hogares.

“Ahora más que nunca, necesitamos una unión social y política que rechace la barabarie y muestre públicamente su apoyo a Palestina en todos los ámbitos, también desde el municipalismo”, ha denunciado Gascón.