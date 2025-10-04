FSIE celebra en Zamora su VII Congreso Federal, bajo el lema "Nada es por azar"

Sábado, 04 Octubre 2025 08:33

La Federación de Sindicatos Independientes (FSIE) de Castilla y León ha celebrado su VII Congreso Federal, el pasado 1 de octubre, en Zamora.

La organización sindical FSIE Castilla y León es mayoritaria en el ámbito de la enseñanza concertada y atención a personas con discapacidad, con una representatividad del 73 por ciento y 20 por ciento, respectivamente.

El congreso celebrado en la capital zamorana es el séptimo para la organización en Castilla y León, con la participacion de medio centenar de compromisarios en representación de los más de 4.000 afiliados de FSIE en Castilla y León.

La sesión, bajo el lema 'Nada es por azar' en alusión al trabajo realizado y a los acuerdos alcanzados, ha servido para valorar la actuación de la organización y elegir al presidente de honor y al nuevo Comité Ejecutivo, en el que sigue Ángel Arias Sastre como secretario general de FSIE en Castilla y León.

La cita congresual, celebrada en la sede del Museo Etnográfico de Castilla y León, fue inaugurada por la Consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, quien ha puesto en valor la educación concertada.

"En esta Comunidad garantizamos la libertad de elección de las familias, con la misma calidad enseñanza que en centros públicos y, cuando decimos que la educación es referente a nivel nacional es gracias a la colaboración estrecha con centros públicos y concertados", ha manifestado.

La consejera ha expresado su apoyo a las mejoras de las condiciones laborales del profesorado en la enseñanza concertada.

"Tenemos más de 7.000 docentes en la enseñanza concertada", lo que hace que "tengamos que cuidar las condiciones laborales y el importante papel que desempeñan en la educación de Castilla y León".

La directora general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Teresa Barroso, ha clausurado la jornada, a las que han acompañado otras autoridades del Ayuntamiento, Diputación de Zamora, de la Dirección Territorial de la Junta de Castilla y León, Dirección Provincial de Zamora y representantes de las patronales, EECC y CECE.