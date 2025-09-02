Castilla y León recupera en 2024 más de 9.000 toneladas de aceites industriales usados

Martes, 02 Septiembre 2025 09:25

En 2024 se recuperaron en Castilla y León 9.359 toneladas de aceites usados procedentes de motores de vehículos y maquinaria industrial a través de SIGAUS, el sistema encargado de la gestión de este residuo peligroso en España.

Esta recogida se realizó en 4.930 establecimientos de múltiples sectores ubicados en 1.028 municipios castellanoleoneses.

Entre ellos, destacaron los talleres mecánicos, que representaron el 43% del total de puntos generadores.

En cumplimiento de los objetivos ecológicos establecidos por ley, el 100% del residuo fue recuperado y valorizado mediante distintos tratamientos, evitando su potencial impacto negativo sobre el medio ambiente y aprovechándolo como materia prima o fuente de energía.

Al final su vida útil, el aceite industrial se convierte en un residuo potencialmente contaminante debido a la presencia de metales pesados y otras sustancias tóxicas, que puede afectar negativamente a nuestro entorno y a la salud de las personas si no se gestiona adecuadamente.

Por su papel fundamental en múltiples aplicaciones industriales, el aceite está presente en todo tipo de instalaciones y sectores, desde la automoción, a la industria o la agricultura, lo que hace que, además, el residuo resultante se genere de forma muy dispersa por el territorio. Aunque el mayor volumen se concentra en áreas con alta densidad de población y fuerte actividad económica, la generación del aceite usado se extiende también al medio rural y a zonas alejadas de los grandes núcleos urbanos, lo que exige un sistema logístico de gran capilaridad.

“Una de las premisas básicas de nuestro funcionamiento es el servicio universal. Recogemos en cualquier punto de generación del país, gracias a nuestros acuerdos con prácticamente todas las empresas gestoras que operan en el territorio nacional. Aseguramos así la recuperación de 9.359 toneladas de aceite industrial usado durante el pasado año, a través de 10.210 operaciones de recogida en 1.028 municipios castellanoleoneses” —ha afirmado Eduardo de Lecea, director general de SIGAUS.

El 40 por ciento de este volumen se recogió en el medio rural: 3.767 toneladas generadas en 2.475 establecimientos.

La actividad de recogida también fue intensa en zonas de montaña, donde se recuperaron 2.163 toneladas en 1.205 establecimientos, y también en zonas poco pobladas, donde se recogieron 1.536 toneladas de aceite usado en 1.268 puntos ubicados en municipios de menos de 1.000 habitantes.

La recuperación del aceite usado en zonas no urbanas es especialmente importante en el entorno de espacios naturales protegidos.

En 2024 se recuperaron 309 toneladas en un total de 255 instalaciones ubicadas en enclaves como las Reservas de la Biosfera de la Meseta Ibérica y del Valle de Laciana, así como en los parques naturales de los Arribes del Duero y de la Sierra Norte de Guadarrama, entre otros.

La recogida del aceite usado adquiere también una relevancia clave en áreas próximas a recursos hídricos —ríos, lagos o embalses—, donde es imprescindible garantizar la protección de los ecosistemas acuáticos.

En estas zonas se recuperaron 278 toneladas de aceite usado procedentes de 188 puntos de generación