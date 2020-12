Mandiola: "Me temía lo peor frente al Langreo"

Sábado, 12 Diciembre 2020 18:31

El entrenador del Numancia, Manix Mandiola, ha reconocido que se ha temido lo peor en un partido en el que había que sacarlo adelante ante un rival, que a su juicio, no ha tenido ni una ocasión de gol.

“El gol es el premio a la constancia de Gabarre y a no perder la fe. Hoy me temía lo peor, hemos hecho un partido….no lo voy a decir, pero había que sacarlo porque no han tenido ni una ocasión de gol", ha señalado en rueda de prensa, tras el partido.

Mandiola ha asegurado que el Langreo es un equipo que trata bien la pelota y ha reconocido que el Numancia estaba en estado de ansiedad.

"Hemos hipotecado el ataque. Asier Benito estaba bien y hace su trabajo pero creo que ellos nos hacían daño por banda derecha y hemos puesto un doble lateral. Cuando pierdes asumes riesgos y eso ha tenido, hemos tenido una clara de Tamayo que estaba solo ante el portero y tiene recursos pero ha sido así, teníamos un botín", ha manifestado.

El entrenador rojillo ha señalado que con los cambios ha querido abortar las entradas de ellos porque el equipo estaba sufriendo.

"No han tenido con el cambio de defensa -de cuatro a cinco- ocasión de remate porque uno siempre ayuda al lateral. Jugando con tres centrales, los chavales han podido tener esos minutos, es darles confianza. De Frutos es agresivo y rápido. El cambio de Lillo ha sido para perder el tiempo y es una garantía y es capaz de hacer lo mejor y lo peor, es muy intenso. La categoría está igualada y en todos los equipos han jugadores parejos a los nuestros pero no los cambio por nada. No he dicho nada para la tarjeta, me habrá visto histérico, si ha servido para parar el partido mejor”, ha asegurado.

Por su parte, el entrenador del Langreo, Ángel Rodríguez, ha asegurado que a su equipo le ha faltado más para puntuar, sobre todo les ha sobrado la primera parte, "porque la hemos regalado".

"Hemos estado contemplativos, ganar cuesta. El gol ha sido en propia puerta y de mala fortuna. Cuando tienes todo perdido y te haces más valiente el contrario recula. El míster habrá tenido en la cabeza no perder lo que tenía, hemos estado bien en la segunda parte y mal en la primera, tenemos un partido comodín el próximo sábado", ha recalcado.

Rodríguez ha asegurado que la derrota es demasiado castigo porque eel Numancia no ha sido superior sino que ha tenido concesiones de su equipo.

"La fortuna se ha decantado por lado del Numancia. Aquí está la suerte de tener público no como nosotros, es importante para el Numancia tener afición, aunque sean pocos y que nosotros tengamos esa posibilidad en Asturias. Siempre es especial venir a Soria y ver a la familia del Numancia, es algo más que amigos. Todos pensábamos que los equipos de Castilla y León estaría un punto por encima pero hemos competido al mismo nivel que ellos”, ha terminado.