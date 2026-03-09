La tortilla de patata: ¿sin cebolla? ¿jugosa? y ¿poco hecha?

Lunes, 09 Marzo 2026 08:19

Con cebolla, jugosa y poco hecha. Así le gusta mayoritariamente a los sorianos la tortilla de patata, según un estudio provincial realizado por el obrador familiar barrancosfood.com.

Con motivo del Día Mundial de la Tortilla, el obrador familiar barrancosfood.com ha elaborado un estudio provincial sobre las preferencias en torno a uno de los grandes debates gastronómicos: ¿con cebolla o sin cebolla? ¿jugosa o muy hecha?

El análisis revela que la tortilla con cebolla domina claramente el mapa, imponiéndose en 48 de las 52 provincias analizadas.

Sin embargo, existe una excepción clara: Galicia, única comunidad donde la tortilla sin cebolla gana en todas sus provincias.

A Coruña se posiciona como la provincia más “sincebollista” del estudio, con un 74 por ciento a favor de eliminar la cebolla.

Lugo (62%), Pontevedra (61%) y Ourense (59%) refuerzan este patrón territorial diferencial gracias a la tortilla de Betanzos (famosa por no llevarla).

Este bloque convierte a Galicia en el principal contrapunto frente al resto del mapa, donde la cebolla se impone de forma mayoritaria.

La tortilla jugosa es la gran favorita del Día Mundial

Más allá del debate sobre la cebolla, la preferencia por la tortilla jugosa es ampliamente mayoritaria.

Las provincias más “jugosistas” del estudio son: A Coruña (77%), Lugo (73%), Pontevedra (72%), Vizcaya (71%), Cantabria (70%), Madrid (69%), Asturias (68%) y Gipuzkoa (67%)

Este ranking confirma que el norte peninsular concentra los mayores niveles de preferencia por la tortilla poco hecha.

Sevilla, Cádiz y Badajoz lideran el apoyo a la cebolla

En el lado opuesto, las provincias más claramente cebollistas son Sevilla (75%). Cádiz (72%) y Badajoz (71%)

Estos datos consolidan al sur peninsular como uno de los territorios con mayor apoyo a la versión tradicional con cebolla.

En Soria,