De Gregorio rechaza acusaciones de Barcones sobre vacunas

Miércoles, 12 Mayo 2021 20:45

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha rechazado las acusaciones vertidas por la procuradora socialista Virginia Barcones en las que le acusaba de mentir en el reducción de vacunas por parte del Gobierno a Soria.

De Gregorio se ha remitido a los datos oficiales que, "por sí solos contestan a estos insultos vertidos por la procuradora soriana".

La delegada territorial de la Junta en Soria se ha remitido a los datos aportados esta mañana por la consejera de Sanidad en las que apuntaba que la Junta había recibido en la tercera y cuarta semana de abril un total de 372.920 dosis, y en las dos primeras semanas de mayo, 264.800, "no 14.000 más como dice la señora Barcones sino que hay que aprender a restar, sino 108.120 dosis menos".

Además ha señalado que los datos son aportados por el propio Ministerio de Sanidad, por lo que ha invitado a Barcones a preguntarse "por quien falta al respeto a los ciudadanos".

De Gregorio ha reiterado que es el propio Ministerio es el que decide la distribución de las vacunas y los criterios.

"Desde la Junta se solicitó que el cambio de criterio se adaptase una vez terminase la vacunación con pauta completa a los grupos vulnerables, a los mayores de 65 años, y esta cuestíón no ha sido tenida en cuenta por el MInisterio", ha declarado.

De Gregorio ha indicado a Barcones que quien decide la distribución de dosis por provincias de la vacuna de Pfziler en todo el país y a Castilla y León es el Gobierno de España.

"Por lo tanto, la señora procuradora, antes de hacer determinadas declaraciones lo que tiene que hacer es informarse de lo que hace el Gobierno", ha apuntado.

Además ha reclamado más dosis para la población de Soria y que pueda avanzar la vacunación, aunque "seamos siendo la provincia con mejores datos de vacunación".

"Parece que le molesta, pero a mi como delegada territorial no me molesta que seamos una de las provincias con mejores porcentajes de cobertura. Quiero que sepa la señora Barcones que con insultos no va a callar a esta delegada territorial. Si no se atreve a acudir al Ministerio de Sanidad a pedir vacunas para esta comunidad que no se preocupe: le tiendo la mano para acompañarla y a pedir vacunas para todos los castellano leoneses y para todos los sorianos", ha argumentado.

La procuradora socialista Virginia Barcones ha asegurado esta mañana que desde la Delegación Territorial “no se puede mentir tan descaradamente” a tenor de las declaraciones públicas que ha realizado en los últimos días Yolanda de Gregorio.

"Castilla y León han recibido en las dos últimas semanas más vacunas que nunca mientras que a Soria le han llegado menos que nunca. La Delegada Territorial no puede mentir de esa manera diciendo que el Gobierno de España no manda vacunas porque es rotundamente falso. El Gobierno de España las manda y la Junta las distribuye”, apuntó.