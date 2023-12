TRIBUNA / ¿Os gusta la fruta?

Lunes, 18 Diciembre 2023 09:57

Mario González censura al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por rechazar en el Parlamento regional dar privilegios a Soria, cuando lo que se pide son los mismos derechos que ya disfrutan en otros territorios de la Comunidad.

TRIBUNA / ¿Os gusta la fruta?

A mí también. Tanto, que al leer en el Mirón de Soria la noticia titulada “Mañueco rechaza ‘privilegios’ para Soria” (EMS 13.12.23), me viene ese ‘me gusta la fruta’ del tirón. ¿En serio? ¿Soria reclama privilegios? ¡Hombre no! ¡Eso sí que no! Soria ha sido postergada desde la oscura Transición y machacada después por el Estado de las Autonomías hasta reducirla a la insignificancia. Tan es así, que es la única provincia española por debajo de los 100.000 habitantes porque perdió el 43% de su población, desde los 90, mientras España crecía un 26%, y la única con más nacidos fuera que dentro de su territorio (el 52%). ¿Se han ido por gusto? No. Los ha echado la PPSOE.

Y entonces llega este umpa lumpa de la PPSOE que tenemos por presidente de la CCAA y tiene la desvergüenza de criticar a Ángel Ceña, portavoz de Soria ¡Ya!, señalando que lo que pide cada día en las Cortes de Castilla y León son privilegios para Soria, atreviéndose a zanjar la cuestión con un "¡aquí no hay subastas!" al equiparar las peticiones del procurador soriano con las realizadas por Cataluña y Vascongadas para investir al presidente del gobierno central (¡Uh, cuántos gobiernos para un país tan pequeño!). Las peticiones de Soria ¡Ya! Las conocemos todos porque, en el fondo, son las promesas incumplidas por la PPSOE durante estos 45 años de falsa democracia. Cosas como la conexión por autovía con el resto de las capitales de Castilla y león (Soria es la única que no tiene conexión por autovía ni con Valladolid, ni con Burgos ni con Ávila) o un hospital completo que pueda dispensar todos los tratamientos necesarios para los sorianos dentro de la provincia son, para este mercachifle, privilegios.

Ángel Ceña reclama, con razón, que los sorianos sean tratados en igualdad con el resto de los ciudadanos castellanoleoneses, pretendiendo únicamente reducir las “desigualdades que sufrimos los sorianos” y es entonces cuando ‘marrañueco’ le tilda –nos lo hace a todos- de separatista, nacionalista y chantajista. Ceña contestó que “si pedir ser tratados como el resto de ciudadanos de Castilla y León es ser separatista y nacionalista, lo somos. Porque nadie es más que nadie, pero menos tampoco”. Le faltó señalar que si el PIB per cápita de Soria es de los más altos de la CCAA (concretamente el 4º, por detrás de Burgos, Valladolid y Palencia) es que tributamos mucho por lo que si después se nos niegan las inversiones -a Soria solo llegan migajas- lo que ocurre, en realidad, es que estamos financiando a provincias más grandes y más ricas lo que es perfectamente parangonable con lo que sucede con Cataluña y Vascongadas que vienen siendo financiadas inveteradamente por otras más pobres del ‘Resto de España’ para pagar el precio político que cada legislatura necesita la PPSOE. Así, lo que ahora denuncia el PP a nivel nacional frente al PSOE, se lo aplica luego a Soria a nivel autonómico. ¡Viva la coherencia!

Siempre he estado en contra de las llamadas ‘Ayudas de Funcionamiento’ porque significan deshacer la necesaria igualdad y porque una vez rota, los pobres –los sorianos- serán los que más sufran. En Soria necesitamos comunicaciones y servicios al nivel de los mejores del país y de la CCAA para atraer inversión productiva y poder así reducir la creciente brecha que nos aleja del resto. Sin embargo, se nos abandona poco a poco. Por eso mismo y en la seguridad de que la PPSOE no lo va a hacer nunca, lo primero que tenemos que hacer es abandonar de una vez por todas a esa PPSOE que nos está matando literalmente. No necesitamos más comisiones, ni más congresos o estudios sobre la ‘España Vaciada’, sino inversiones en la provincia en lugar de llenarles los bolsillos a los amiguetes de la JCYL y de la PPSOE con todos esos planes que nunca se cumplen.

Lo que necesita Soria, para poder defenderse en el ámbito autonómico y nacional, es un partido provincial propio. Un partido propio que primero gobierne en la provincia y que después pueda llevar la voz de los sorianos ante las grandes instituciones autonómicas y nacionales. Si seguimos delegando en la PPSOE y en sus umpa lumpas nunca tendremos nada porque esos umpa lumpas bailan y bailan al son que marca el partido, sin importarles lo más mínimo la provincia y sus necesidades. Carecen incluso de la mínima decencia que les obligaría a actuar en beneficio de sus paisanos cuando toca en lugar de hacerle siempre el caldo gordo al partido. Los umpa lumpas de la PPSOE no le van a solucionar la papeleta a Soria. Si les sigues votando, se seguirán aprovechando de ti como hasta ahora. Piénsalo. Con la PPSOE va a ver cada vez más fruta en Soria. Otra cosa es que te guste. Si te gusta, disfruta de lo votado. Gózalo.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.