TRIBUNA / Microcosmos-biques apresurado de lo que se escribe

Viernes, 22 Diciembre 2023 18:09

Saturio Hernández de Marco repasa en este artículo de opinión las últimas opiones vertidas en este medio sobre diferentes aspectos, desde la referida al BIC del cerro de los Moros a los males que arrastra la educación y que refleja el informe PISA.

El 20.12.2023, “incruenta, gracias a Dios”, A. Coronado publicaba en el Mirón una muy relevante e interesante Tribuna, con varios aciertos, uno la del BIC que puede ser para el aire de personas que no son nada por su concepto totalmente licuado, y su única forma de estar sin hacer nada y la otra por la utilización de la expresión BIQUES, que puede ser “no tan rápido vieja bruja”, o “ea, cabra, no te escapes”, y otras varias, pero a mí me gusta ésta primera, con independencia del sentido en que la haya usado A. Coronado.

Es por eso que tenemos todos, como un microcosmos de lo que entendemos como realidad –que no lo es-, tendencia indeclinable a escribir y observar con lo que se escribe una realidad circundante y circulante con la que se pretende o pretendemos configurar la sociedad y su movimiento como nosotros, en cada momento, entendemos, ni para bien, ni para mal.

Yo hablo del cerro o de los pájaros que sobrevuelan las licencias de …; otros hablan de Soria ya, ahora “ni casi naa”, otros se refieren al PP y dicen que sin comentario; otros hablan de PPPSOE, Mario González, con especial acierto y agudeza, y se refieren a la despoblación, a la deriva hacia la famélica delgadez y estulticia de la educación, “El Mirón 21.12.2023, La otra cara de PISA”, otros aspectos se refieren a comercio de proximidad, con resultados no excesivamente venturosos, pero útiles.

Otros hacen mención con especial brillantez a la utilidad de las granjas, que crean asentamientos y empadronamientos en los Pueblos vacíos, vacíos, Félix Villalba, en Heraldo de Soria; o en Soria Noticias lo que escribe Sergio García sobre lo que yo he llamado ”enfadaditos” y similares, o hace mención a gastos de inversiones de resiliencia y han quedado para bombillas y similares dice él.

O lo que menciona A. Coronado, hace mucho que no leemos nada de él, y esperamos leerle pronto, porque sus incisivos artículos han dejado mella incuestionable y acierto de análisis, así entre otros muchos, el Mirón 2.11.2021, “A los jóvenes y viejos gestores de la Tierra”.

Y con la Tribuna del 20-12-23 de A. Coronado a la quie he hecho mención anteriormente.

También en el microcosmos están los que escriben sobre cómo se está quedando el paisaje, destrozado, como el suelo ciudad con adoquines salvajes, y asalvajados, y no hablan de alternativas, como la energía nuclear, o la accesibilidad universal que no pasa por hacer menos rugosos los adoquines, que siguen perjudicando esa accesibilidad, pero que tienen el inconveniente de que los que son los primeros perjudicados se quejan “poquito o muy poquito”.

O lo dicho por Regino o Leonor del Río, (El Mirón 3-9-23, “El pim pam pum sanjuanero y el sueño de Alcalde”), y sobre todo por el sorprendente hecho y la novedosa posición de Asden en relación a García Solier, pero eso es lo que se espera y no sólo por la polémica, sino por la constatación de algo que no gusta o que parece que no gusta, pero ello, ese hecho, es poco relevante, pues lo que creamos o no lo que escribimos, nos guste o no, no se corresponde siquiera con los que nos dicen que nos leen.

Se habla por ello de muchas cosas, entre ellas, 12-12-2023, de no usar las duchas de los gimnasios en Cataluña, por falta de agua, y eso es de imaginar que no pasa con la zona de Soria: habrá que ver.

Es importante la relación de lo que se trata, pues es Soria una cuestión sin importancia, no se la damos, pero la tiene, y si pasamos de ello, no voy a decir que se pague, y aquí recordamos el artículo de Cacho es dinero, no ideología.

Es también de relieve lo expresado por F. García “El Cerro de los engaños”, y su última Tribuna, 21.12.2023, “Cerro de los Moros. Caso Cerrado”, en la correspondencia de Ayuntamiento-promotores, con lo que, luego, ha venido a ser conocido con sentencia, apelable, hecho cierto y producido, pero que cambia los parámetros ciertos de los efectos futuros y afectan a la generalidad de los acontecimientos o del devenir de lo que va a pasar, que con apelación en el alero, que puede llegar a no producir sentencia, por si existe o pueda darse desistimiento del Ayuntamiento.

Y todo eso, sea así o no, totalmente o parcialmente, siguen siendo efectos de nuestros microcosmos, que no son generalizables, no sea que nos volvamos “enfadaditos” como hacen algunos cuando tratan de expresar lo mucho que trabajan y lo “poco que les reconocen su ímprobo esfuerzo”.

Y es que el microcosmos es de escasa o nula influencia, porque la realidad, nos guste o no, va por otra esfera de efectos y de situaciones.

Y el Microcosmos es un aleteo de que hoy 22.12.2023 va a tocar la lotería, y saldrá todo de lo que nos parece, o de lo que así parece. O no.

Fdo.:Saturio Hernández de Marco