Todos los grupos para la VI edición del Undersound Fest en Soria

Jueves, 13 Marzo 2025 17:14

La VI edición del Undersound Fest se celebrará el próximo 17 de mayo en el Lavadero de Lanas de Soria con La Inquisición, Rat-Zinger y Anal Hard como cabezas de cartel.

El evento musical se completará con los conciertos de Terminal Violence, Milkhouse, Kanteros y Lucy.

La inquisición es un grupo de punk barcelonés donde se mezclan la contundencia de letras y música, dentro de un mensaje elaborado huyendo de los tópicos del género, todo ello envuelto en una imaginería con reminiscencias tenebrosas, obscuras y dramáticas, desde las cuales, aun así, se puede vislumbrar una pequeña luz al final del túnel.

Rat-Zinger es una banda de punk metal fundada en Bilbao, caracterizada por tener unas letras muy violentas, llenas de críticas hacia la iglesia, en contra del fascismo y la represión policial.

𝐀nal Hard es una banda de Hardcore-Crossover de El Masnou (Barcelona), ​​formada en el año 2000 bajo las influencias de Cro-Mags, Hatebreed y Leeway. Junto a sus letras obscenas y depravadas, hacen un cóctel de puro Defeko-Hardcore, del cuál son fieles desde los inicios.

Pueden presumir de haber girado y compartido escenario con las mayores bandas del estilo, como Hatebreed , Sick Of It All , Madball , Brujeria , Agnostic Front , Napalm Death y Soziedad Alkoholika , entre muchas otras; y también, de haber participado en 4 ediciones del Resurrection Fest y en otros Múltiples festivales, entre ellos el Aupa Lumbreiras de 2011.

UnderSound Soria es una asociación soriana sin ánimo de lucro, entre cuyos objetivos, recogidos en sus estatutos, están la “promoción, difusión y fomento de la cultura referente a todos aquellos estilos musicales de carácter underground (que quedan relegados fuera del canal comercial, que se contraponen a los modelos oficiales comúnmente aceptados y que no constituyen un producto de consumo de masas), tales como el Metal, Hardcore, Punk, etc., dando prioridad, haciendo partícipes e impulsando especialmente a aquellos grupos, bandas, artistas, etc., que quedan fuera de dichos canales comerciales.”