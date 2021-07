Resalta papel de víctimas para deslegitimar el terrorismo

Jueves, 15 Julio 2021 16:04

El director del Centro Memorial de la Víctimas de Terrorismo, Florencio Domínguez Iribarren, ha subrayado que hay que seguir trabajando para que haya una deslegitimación del terrorismo como instrumento de actuación política y para ello es fundamental el papel de las víctimas y su testimonio.



Domínguez ha participado este jueves en la apertura de las jornadas organizadas por el Centro Internacional Antonio Machado (CIAM), en colaboración con el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, para analizar cómo se cuentan los hechos sucedidos y los viejos y nuevos medios de divulgación de los relatos y medios de rememoración de los hechos.

"Tenemos que seguir trabajando para que no quede ningún tipo de justificación, para que haya una deslegitimación del terrorismo como instrumento de actuación política y para esa tarea el papel de las víctimas y su testimonio -tanto en los colegios como en encuentros- es fundamental", ha recalcado este jueves a EFE.

Domínguez ha asegurado que estamos en un momento de interés social por conocer lo que ha ocurrido con el terrorismo y conocer la suerte de las víctimas, lo que se refleja en los índices de lectura de los periódicos o en el seguimiento de este tema en los formatos audiovisuales.

Además ha señalado que hay en el País Vasco un sector político que trata de "disculpar" el terrorismo de ETA y en cierta manera, de justificarlo, aunque no se atrevan a hacerlo abiertamente.

En este sentido ha subrayado que el testimonio de las víctimas tiene una gran capacidad para llegar al público y trasmitir emoción, además de información.

Domínguez ha reconocido que en algún caso puede haber en la sociedad quien piense que el terrorismo de ETA es historia pasada "y vamos a olvidarnos", pero para quienes han sufrido directamente el ataque del terrorismo nunca es historia pasada.

"Las ausencias están siempre presentes, no se recuperan; los sufrimientos familiares y personales, las secuelas y el impacto social, tampoco. Es importante que el mensaje de las víctimas que siempre han expresado su confianza en el Estado de Derecho se imponga en la percepción de los ciudadanos", ha deseado.

Domínguez ha señalado que lo que puede hacer la sociedad es organizar actividades donde las víctimas del terrorismo se sientan reconocidas y "sientan que su sufrimiento y el de sus allegados no fue en vano".

En octubre se cumplirán diez años desde que ETA anunció el final del terrorismo, un final a su juicio provocado por la eficacia del Estado a través de sus elementos policiales y políticos.

En los últimos 60 años, los atentados terroristas en España han provocado 1.400 víctimas y casi 5.000 herido mientras en Europa, desde el año 2000, el terrorismo ha acabado con la vida de casi 2.000 ciudadanos.E