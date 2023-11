Ordovás recibe el Premio Nacional de Investigación

Jueves, 30 Noviembre 2023 23:08

La Fundación Científica Caja Rural (FCCR) ha entregado al profesor José María Ordovás, catedrático de Nutrición, el Premio Nacional de Investigación, por su aportación en el campo de la nutrigenónimica, la revolución de las dietas que permitirá al ser humano en el futuro vivir más y mejor.

Ordovás ha resaltado la importancia de conseguir un envejecimiento saludable y la contribución que la alimentación puede hacer a ello

"Nuestro trabajo son encontrar cuáles son las recomendaciones ideales, desde el punto de vista nutricional, preventivo, pero además darle el sabor añadido de la personalización, porque cada uno de nosotros somos diferentes, nos comportamos de manera diferente y necesitamos alimentos y estilos de vida diferentes", ha recalcado.

Ordovás ha subrayado que el objetivo es encontrar "el traje a medida" para que cada persona pueda vivir más y mejor.

El profesor se ha referido a las zonas azules del mundo (Japón, Grecia, Italia, Estados Unidos y Costa Rica), donde sus habitantes llevan con más frecuencia a los cien años, "y lo que hacen simplemente es ser activos, comer lo que tienen alrededor, nada de ultraprocesados, y tener una actitud positiva hacia la vida y pertenecer a una tribu, tener una afición, que haga que la gente se relacione".

Ordovás, especialista en Nutrigenética y Nutrigenómica y director del Laboratorio de la Universidad de Tufts, en Boston (EEUU), ha resaltado que un enemigo del envejecimiento saludable es la soledad.

"No solo es importante lo que comes, sino cuándo lo comes y con quién lo comes", ha recalcado.

Además ha resaltado la importancia de no abandonar el estilo de vida de la dieta mediterránea .

Ordovás ha advertido que falta mucho por mejorar en el presupuesto que se destina a la investigación en España, porque no sólo es cuestión de donar instalaciones sino de "llenarlo de los cerebros".

"He tenido la suerte de estar trabajando entre dos continentes y las ganas de investigador joven y menos joven español es increible", ha resaltado.

Ordovás ha asegurado que si a un investigador español le das medios y "arrasa".

El profesor ha tenido ocasión de visitar en Soria la sede del Centro de los Alimentos, un edificio con gran potencialidad pero que está vacio si se dotase de investigadores.

Clausura

La delegada del Gobierno, Virginia Barcones, ha clausurado el XXIX Mes de la Salud de la Fundación Científica Caja Rural, una edición que se ha centrado en la salud mental.

Al respecto, ha explicado que la salud mental es uno de los principales problemas de la sociedad actual y de ahí que se haya convertido en una prioridad del Gobierno a través de la Estrategia Salud Mental 2022-2026.

Barcones ha agradecido y reconocido la labor de la Fundación Científica, una labor que “ha enriquecido” a la sociedad soriana.

Sus primeras palabras han sido de agradecimiento al presidente de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez Izquierdo, “por el apoyo firme y decidido”, a la labor que se realiza desde la Fundación Científica.

Al respecto, ha destacado que el compromiso va más allá de las labores que son propias de una entidad de ahorros y ha puesto como ejemplo “la labor de la Fundación Soriactiva, cuyo objetivo principal es la promoción y desarrollo provincial”.

Igualmente ha agradecido el trabajo de la Fundación Científica Caja Rural, personificada en la figura de su director, Juan Manuel Ruiz Liso, que viene trabajando desde 1995 por la salud de los sorianos, desde su prevención y la investigación.

El doctor Jesús Aguarón preside la Junta Provincial de Soria de la Asociación Española Contra el Cáncer y ha recibido el premio ‘Valores Humanos 2023’ mientras que el premio ‘Sorianos Saludables 2023’ ha recaído en el personal sanitario y no sanitario del Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Soria.

Salud mental

Barcones ha señalado que la salud mental es uno de los principales problemas de “estos tiempos sin tiempo que nos toca vivir”, y por ello es una “prioridad para el Gobierno”.

En este sentido, ha explicado que se ha diseñado la Estrategia de Salud Mental 2022-2026 del Sistema Nacional de Salud dotada con 100 millones de euros en sus dos primeros años.

Cabe destacar que algunos estudios señalan que el 59,3% de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años reconoce padecer problemas de salud mental o 1 de cada 4 jóvenes ha experimentado en alguna ocasión ideas suicidas.

El Plan de Acción aprobado para los años 2022, 2023 y 2024 está siendo una oportunidad para luchar contra el estigma social que acompaña a estas enfermedades y mejorar las instalaciones dedicadas a la salud mental.

En este sentido, el Ministerio ha transferido ya 54,4 millones de euros a las comunidades autónomas para ejecutar el Plan de Salud Mental.

La delegada ha recordado que dentro de esa estrategia se encuentra la implementación del número 024 que ya ha recibido más de 170.000 llamadas en año y medio en España.

Barcones ha aseverado que “salud e investigación van de la mano”, como bien sabe la Fundación Científica Caja Rural y de ahí las presencia en el auditorio del considerado por muchos como padre de la nutrigenómica.

Al respecto, ha añadido que es consciente de esa importancia el Gobierno de España que, precisamente el pasado martes, aprobaba un paquete de convocatorias del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades por valor de 1.000 millones de euros para convocatorias de talento y de financiación de la investigación.