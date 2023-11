Regala una joya por Navidad

Jueves, 30 Noviembre 2023 18:12

La Navidad es un buen momento para regalar una joya. La diseñadora Marina García ha presentado este jueves en Joyería Monreal su nueva colección, donde hay diseños para todos los gustos.

Durante todo este jueves, Joyería Monreal celebra su fiesta de Navidad a la que ha asistido la diseñadora Marina García, que ha mostrado a los asistentes las tendencias en joyería para 2024.

La diseñadora de joya Marina García ha resaltado que cada año presenta una nueva colección de joyas para sorprender y no fallar a la hora de hacer regalos en Navidad.

García, que ha recalcado la exposición “increíble” de Joyería Monreal para mostrar sus diseños, ha avanzado que su colección lo que quiere, “y Pilar Monreal lo ha conseguido”, es que venir sea una experiencia de vivir la joyería, probársela y mirar pensando en la gente “que quieres”.

“Es un compartir de alegría, de moda, de sensaciones, de emociones”, ha resumido.

García ha resaltado que se lleva ahora ser atrevido a la hora de lucir joyas.

“Es ir un punto más allá de donde nos quedaríamos. Hay mucha gente que me encuentro y que me dice es que a mí me va el pendiente pequeño, pero a lo mejor estás viendo que su rostro pide que se lo estilicen con un pendiente más largo”, ha ejemplificado.

García ha invitado a las mujeres a que arriesguen un poco más, porque la joyería en estos momentos está en un punto de moda alto.

“Nos hemos pasado veinte años con un estilo de pendiente muy clásico. Y ahora vienen otras tendencias. Vienen muchos pendientes en forma de pinchos, trepador –que sube por la oreja-, pegado, en asimetría, diferente de cada lado, que queda muy bonito. En pulseras, la tendencia a tope son los brazaletes un poco más anchos”, ha explicado.

En collares, ha recalcado la importancia de los que son cortos en el cuello. Hay también una evocación a los años 80, con mucha cadena.

Pilar Monreal ha resaltado que en Soria las mujeres cuando se prueban las joyas diseñadas por Marina García se encuentran absolutamente favorecidas y siempre se decantan por sus pendientes, en lugar de otros más convencionales.

García ha resaltado que se está en un momento de moda joya en el que los precios invitan a cambiar cada temporada y hacer un pequeño joyero con piezas clave.

“Muchas mujeres están buscando actualizarse. Y para la señora que lleva el pendiente típico de perlas, se pone un trepador con un poquito de estilo, que le ilumina la cara y le actualiza su estilo, y está fantástica”, ha resaltado.

García ha señalado que los precios de sus colecciones son “super económicos” y además con una calidad sobresaliente.

“Somos Made in Spain. Todo está diseñado por mí, fabricado en nuestro taller en Zaragoza. Nosotros somos segunda generación. Mi padre solo fabricaba alta joyería y hemos mamado mis hermanos y yo ese sabor de trabajar la joyería como si fuese la alta joyería. Nos da igual que esté fabricada en plata o en oro, las terminaciones, los acabados… Esa sensación de joyería bien hecha”, ha manifestado.

Monreal lleva más de quince años confiando en las colecciones de Marina García, cuyos diseños siempre tienen buena respuesta entre las sorianas.

“Todas las joyas están hechas a mano. Somos una veintena de joyeros en el taller. Vendemos en España, Alemania y Austria”, ha apuntado.

La novedad en los pendientes es enjoyar una de las dos orejas hasta arriba y para eso, en la parte media de la oreja, se utiliza el brazalete, y en la parte de arriba, se colocan pinzas u horquillas.

García también está trabajando en una colección de joyas para hombres. “Hay mucha gente que me está esperando con esta colección, que tengo encima de mi mesa y que no termina de encontrar el momento de salir, porque hay otros eventos que se cuelan por delante”, ha reconocido.

Cuando acabe la campaña de Navidad, García se meterá con la campaña de los premios del cine , Feroz y Goya, “y la alfombra roja ahora mismo es muy exigente”.

Actrices como Paula Echevarria, Aitana Sánchez-Gijón, Maribel Verdú, Ana Castillo y Paz Vega, modelos como Nieves Álvarez, o la cantante Malú han lucido las joyas de Marina García.

“Nos toca a veces luchar con marcas extranjeras y que elijan una firma como nosotros es un orgullo”, ha reconocido.

Monreal ha resaltado que los diseños son exclusivos y además a unos precios adecuados.

“Regalar joyas es maravilloso. Te llega más al corazón una joya. Ves que está hecho con mucho cariño”, ha resaltado.