La Cofradía de la Oración en el Huerto inaugura el 75.º aniversario de su fundación en Soria

Jueves, 15 Enero 2026 08:34

La Cofradía de la Oración en el Huerto de Soria celebrará el próximo sábado 17 de enero el acto de inauguración del 75.º Aniversario Fundacional, una efeméride de especial relevancia para la ciudad, cuya historia religiosa y vida espiritual han estado profundamente ligadas a la trayectoria de esta hermandad desde su fundación en 1951.

El acto dará comienzo a las 12:00 horas con la Misa Solemne Inaugural, que se celebrará en la Iglesia de los Padres Carmelitas Descalzos de Soria y que estará presidida por el Administrador Diocesano de Osma-Soria, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán.

Con esta celebración litúrgica se abrirá oficialmente un año conmemorativo que la Cofradía vivirá como un auténtico año jubilar, marcado por la oración, la participación de los fieles y el desarrollo de diversas actividades religiosas y culturales a lo largo de todo el año.

Durante este acto inaugural se presentarán y desvelarán los principales actos y la programación que la Cofradía ha preparado para conmemorar su 75.º aniversario a lo largo de todo el año, un calendario que incluirá celebraciones religiosas, iniciativas culturales y momentos de encuentro destinados a poner en valor la historia, la devoción y el legado de la hermandad en la ciudad de Soria.

Desde su fundación en el año 1951 por la Hermandad Ferroviaria, la Cofradía de la Oración en el Huerto ha sido una presencia constante en la Semana Santa soriana y un referente de compromiso cristiano y tradición, manteniendo vivo un patrimonio espiritual que forma parte de la identidad colectiva de la ciudad.

La Cofradía ha invitado a los fieles, cofrades y a toda la ciudadanía a participar en este acto inaugural y a acompañar a la hermandad a lo largo de un año que estará cargado de significado espiritual y conmemorativo.