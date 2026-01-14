La Cámara refuerza su compromiso con empleabilidad de los jóvenes con formación gratuita

Miércoles, 14 Enero 2026 15:45

Apostar por el talento joven es apostar por el futuro de la provincia y con este objetivo, la Cámara de Comercio de Soria ha reforzado su compromiso con el empleo juvenil a través del Programa Talento Joven: Cree en Ti (antiguo PICE), una iniciativa 100 por ciento gratuita dirigida a jóvenes de entre 16 y 29 años activos en Garantía Juvenil.

El programa forma parte de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el marco del Programa FSE+ de Empleo Juvenil, y tiene un propósito claro: mejorar la empleabilidad, impulsar el autoempleo y conectar a los jóvenes con las empresas que necesitan talento cualificado.

Por todo ello, la Cámara ha organizado una serie de formaciones presenciales y online de gran actualidad y utilidad para allanar el camino de los jóvenes a su incorporación al mundo laboral.

Formación Específica y presencial:

Piloto de drones con certificaciones de nivel europeo

Operador de Vuelo. Prácticas obligatorias con Drones.

Nivel A1, A2 y A3, Certificaciones Europeas STS-01 Y STS-02

Requisito indispensable: Realizar formación troncal previa. Plazas Limitadas.

Inscripciones:https://camarasoria.com/agenda-y-eventos/evento/piloto-de-drones-con-certificaciones-de-nivel-europeo

Socorrista en Instalaciones Acuáticas

Certificado por la Real Federación Española de Salvamiento y Socorrismo

Diploma expedido por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo con licencia federativa de la temporada actual.

Medidas de prevención necesarias y las técnicas de actuación ante situaciones de emergencia.

Requisito indispensable: Realizar formación troncal previa. Nadar a Crol y Braza.

Inscripciones: https://camarasoria.com/agenda-y-eventos/evento/socorrista-en-instalaciones-acuaticas

Monitor de Ocio y tiempo Libre

Certificación Oficial

Organizar, dinamizar y evaluar actividades de tiempo libre educativo dirigidas a la infancia y la juventud

Requisito indispensable: Realizar formación troncal previa y tener 18 años cumplidos.

Inscripciones: https://camarasoria.com/agenda-y-eventos/evento/monitora-de-tiempo-libre

La transformación digital ya no es el futuro, es el presente. Por ello, Talento Joven incorpora formación online y presencial gratuita y certificada en las competencias tecnológicas que hoy demandan empresas y proyectos emprendedores.

Tenemos inscripciones abiertas con plazas limitadas en las siguientes formaciones:

Formación troncal online:

Digital Skills Pro: Office 365 & IA Copilot

Herramientas colaborativas en la nube.

Excel, Word y uso práctico de la Inteligencia Artificial.

Preparación para certificación oficial Microsoft.

Inscripciones: https://camarasoria.com/agenda-y-eventos/evento/digital-skills-pro-office-365-&-ia-copilot

Excel Avanzado + Análisis de Datos con Power BI

Certificaciones Excel Specialist y Excel Expert.

Análisis de datos con Power BI.

Inscripciones: https://camarasoria.com/agenda-y-eventos/evento/analisis-de-datos-y-herramientas-avanzadas-con-microsoft-excel-&-power-bi

Creación Web: WordPress + Tienda Online + Introducción a Programación

Creación de páginas web desde cero.

Primeros pasos en programación web y lenguajes de marcas.

Inscripciones: https://camarasoria.com/agenda-y-eventos/evento/diseno-web-con-wordpress-tienda-online-y-lenguajes-de-programacion

Talento Joven está pensado tanto para jóvenes que buscan su primer empleo, como para aquellos que desean reorientar su perfil profesional o adquirir competencias clave muy demandadas por el mercado laboral actual. Al mismo tiempo, el programa se convierte en una herramienta estratégica para las empresas, que acceden a candidatos formados, motivados y alineados con sus necesidades reales.

Cada participante cuenta con un Plan de Capacitación individualizado, que incluye:

Información y acompañamiento desde el primer momento.

Orientación vocacional personalizada, conectada con la demanda empresarial.

Formación troncal en competencias digitales, idiomas y habilidades transversales.

Hasta dos formaciones específicas, adaptadas a los perfiles más demandados.

Acompañamiento para los jóvenes en la búsqueda de empleo.

Durante 2025, la Cámara de Comercio de Soria ha formado ya a 69 jóvenes, dotándolos de herramientas clave para acceder al mercado laboral. Entre las formaciones realizadas destacan perfiles con alta empleabilidad en la provincia como:

Socorrista en Instalaciones Acuáticas

Monitor/a de Tiempo Libre

Analistas de datos con nivel experto en Microsoft

Creador de páginas web con Wordpress

Más información e inscripciones:

Las personas jóvenes interesadas pueden inscribirse a través de la web de la Cámara de Comercio de Soria o solicitar información en:

piceonline@camarasoria.com

975 213 944 | 975 036 003 | 637 401 415

Con el Programa Talento Joven: Cree en Ti, la Cámara de Comercio de Soria continúa impulsando formación de calidad, empleo real y un tejido empresarial más competitivo, conectando oportunidades, talento y futuro.