La Cámara refuerza su compromiso con empleabilidad de los jóvenes con formación gratuita

Apostar por el talento joven es apostar por el futuro de la provincia y con este objetivo, la Cámara de Comercio de Soria ha reforzado su compromiso con el empleo juvenil a través del Programa Talento Joven: Cree en Ti (antiguo PICE), una iniciativa 100 por ciento gratuita dirigida a jóvenes de entre 16 y 29 años activos en Garantía Juvenil.

El programa forma parte de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven del Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el marco del Programa FSE+ de Empleo Juvenil, y tiene un propósito claro: mejorar la empleabilidad, impulsar el autoempleo y conectar a los jóvenes con las empresas que necesitan talento cualificado.

Por todo ello, la Cámara ha organizado una serie de formaciones presenciales y online de gran actualidad y utilidad para allanar el camino de los jóvenes a su incorporación al mundo laboral.

Formación Específica y presencial:

Piloto de drones con certificaciones de nivel europeo

Socorrista en Instalaciones Acuáticas

Certificado por la Real Federación Española de Salvamiento y Socorrismo

 

Monitor de Ocio y tiempo Libre

 

La transformación digital ya no es el futuro, es el presente. Por ello, Talento Joven incorpora formación online y presencial gratuita y certificada en las competencias tecnológicas que hoy demandan empresas y proyectos emprendedores.

Tenemos inscripciones abiertas con plazas limitadas en las siguientes formaciones:

Formación troncal online:

Digital Skills Pro: Office 365 & IA Copilot

Excel Avanzado + Análisis de Datos con Power BI

Creación Web: WordPress + Tienda Online + Introducción a Programación

Talento Joven está pensado tanto para jóvenes que buscan su primer empleo, como para aquellos que desean reorientar su perfil profesional o adquirir competencias clave muy demandadas por el mercado laboral actual. Al mismo tiempo, el programa se convierte en una herramienta estratégica para las empresas, que acceden a candidatos formados, motivados y alineados con sus necesidades reales.

Cada participante cuenta con un Plan de Capacitación individualizado, que incluye:

  • Información y acompañamiento desde el primer momento.
  • Orientación vocacional personalizada, conectada con la demanda empresarial.
  • Formación troncal en competencias digitales, idiomas y habilidades transversales.
  • Hasta dos formaciones específicas, adaptadas a los perfiles más demandados.
  • Acompañamiento para los jóvenes en la búsqueda de empleo.

Durante 2025, la Cámara de Comercio de Soria ha formado ya a 69 jóvenes, dotándolos de herramientas clave para acceder al mercado laboral. Entre las formaciones realizadas destacan perfiles con alta empleabilidad en la provincia como:

  • Socorrista en Instalaciones Acuáticas
  • Monitor/a de Tiempo Libre
  • Analistas de datos con nivel experto en Microsoft
  • Creador de páginas web con Wordpress

 

Más información e inscripciones:

Las personas jóvenes interesadas pueden inscribirse a través de la web de la Cámara de Comercio de Soria o solicitar información en:

piceonline@camarasoria.com

975 213 944 | 975 036 003 | 637 401 415

Con el Programa Talento Joven: Cree en Ti, la Cámara de Comercio de Soria continúa impulsando formación de calidad, empleo real y un tejido empresarial más competitivo, conectando oportunidades, talento y futuro.

 

