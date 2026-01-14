Fallece el sacerdote Martín Zamora

Miércoles, 14 Enero 2026 14:37

El sacerdote Martín Zamora ha fallecido a los 83 años de edad, tras más de 60 años de vocación.

El funeral por Zamora, nacido en Tajahuerce, se celebrará esta tarde, a las 16:30 horas en la parroquia del Espino de Soria.

Martín Zamora fue ordenado en Comillas (Cantabria) en 1967 y después ha estado al frente de las parroquias de La Póveda, Arguijo, Cubo de la Sierra, Segoviela, Matute de la Sierra, Portelárbol, Sepúlveda de la Sierra, Rebollar, Espejo de Tera y Rollamienta y además fue capellán de la cárcel.

Además impulsó el programa de reciclado de papel en la Diócesis de Osma-Soria.

También fue miembro activo de la Hermandad Obrera de Acción Católica, HOAC, de los Centros de cultura popular y de la FRATER, Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de España.