El Campus de Soria invertirá 8,5 millones en tres años para polideportivo y sala de simulación

Miércoles, 14 Enero 2026 13:54

Más de ocho millones y medio de euros permitirá al Campus de Soria, en los próximos tres años, contar con polideportivo y una sala de simulación para Ciencias de la Salud

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha presentado este miércoles en el Campus de Soria el compromiso de la Junta para consolidar el fortalecimiento del sistema universitario público mediante el impulso de nuevas inversiones en infraestructuras.

En este sentido, el Ejecutivo autonómico ha firmado la pasada semana un protocolo de colaboración junto a las cuatro universidades públicas de la Comunidad que permitirá activar un plan extraordinario con una dotación global de 125 millones de euros hasta el año 2031.

En concreto, 43 millones se invertirán en la Universidad de Valladolid (UVA), cuyo Campus ‘Duques de Soria’ ha visitado esta mañana la consejera de Educación, Rocío Lucas, quien ha destacado la apuesta por las infraestructuras realizada por la Junta y la institución académica.

“El ejemplo más visible es el edificio de I+D+i, una inversión de 4,6 millones de euros que ha permitido ampliar las instalaciones hasta los 18.000 metros cuadrados. En el presente inmediato, podremos contar con el nuevo polideportivo universitario y la sala de simulación para Ciencias de la Salud.

La previsión es que el coste de construcción de las dos actuaciones esté en el entorno de los 8,5 millones de euros”, ha avanzado Lucas.

El vicerrector de Infraestructuras, Patrimonio y Sostenibidad de la UVa, Julio Grijalba, ha avanzado que el proyecto básico del polideportivo estará terminado en enero, con la previsión de licitar las obras en la primavera.

El objetivo que es, una vez licitadas, las obras se prolonguen durante un año, y el polideportivo pueda ser utilizado ya en el curso académico 2027-28.

La sala de simulación en investigación para Ciencias de la Salud solapará en parte sus obras con el polideportivo, con el objetivo de que esté en marcha a la vuelta de tres años.

El nuevo edificio se construirá en un solar existente en la continuación del Campus.

Unas inversiones en Ciencias de la Salud que continuarán gracias al Plan extraordinario de infraestructuras universitarias 2026-2031.

Asimismo, la consejera se ha comprometido a impulsar la implantación de un doble grado que unirá dos de las titulaciones más exitosas del Campus: Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, para ofrecer una formación aún más completa y competitiva.

Durante la visita, la consejera ha mantenido un encuentro con el Vicerrector de Infraestructuras, Patrimonio y Sostenibilidad, Julio Grijalba; el del Campus de Soria, José Luis Ruiz; la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Sandra Jiménez; y la de la Facultad de Educación, Elena Jiménez.

Por parte de la Junta, también han estado presentes en la reunión la directora de Universidades e Investigación, Blanca Ares, y la delegada territorial en Soria, Yolanda de Gregorio.

De acuerdo con lo establecido en el protocolo, serán las propias universidades las encargadas de planificar y ejecutar las obras, así como de gestionar los procesos de licitación, en el marco de una planificación conjunta y en colaboración con la Junta de Castilla y León.

Este programa se suma a la inversión ordinaria del Ejecutivo autonómico en infraestructuras universitarias, que asciende a unos 11 millones de euros anuales, y complementa otras actuaciones como la reducción de las tasas, el refuerzo del sistema de becas y el impulso a los campus territoriales