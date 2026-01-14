La Junta aporta 300.000 euros para finalizar la residencia de ASPACE Soria

Miércoles, 14 Enero 2026 13:38

La Junta de Castilla y León se ha comprometido a aportar 300.000 euros para terminar la nueva sede de ASPACE Soria, que permitirá acoger en régimen de residencia a 25 de sus usuarios.

La consejera de Educación de la Junta, Rocío Lucas, que se ha reunido con los responsables de ASPACE Soria, ha confirmado la aportación de 300.000 euros para este fin, que permitirán terminar las obras de esta nueva sede, cuya ejecución comenzó en 2018.

Lucas ha subrayado que es un centro muy demandado en Soria y provincia.

"La Junta ha hecho una importante inversión a lo largo de estos años, concretamente 1.700.000 euros. Es un centro de día con una parte residencial, que es muy importante en una provincia como Soria, dominada por la dispersión poblacional y necesitan una residencia para alojarse. La necesidad es de 300.000 euros para rematar toda la obra de la residencia. Desde la Junta vamos a asumir plenamente esta cifra para que esta obra culmine", ha manifestado.

La presidenta de ASPACE Soria, Milagros Ruiz, que ha agradecido la nueva aportación regional, ha señalado que la noticia es una grata sorpresa, porque supone acabar el centro y "es una sensación de muchas cosas y todas buenas".

El centro ha sido financiado por la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento -cesión de terrenos-, ONCE, la Caixa y la sociedad soriana.

"Siempre que salimos a la calle y pedimos ayuda, siempre tenemos respuesta", ha resaltado.

Ruiz ha señalado lo complicado que es complicar la vida cuando hay una persona en el hogar con diferentes patologías, si no existen centros que apoyen en el día a día.

Además ha confiado que la empresa constructora, San Saturio, a la que ha agradecido también su compromiso y empatía en las obras, pueda finalizar la residencia en este año.

El próximo reto de ASPACE Soria es conseguir plazas concertadas para financiar la estancia de los usuarios en la residencia

"