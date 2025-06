El primer MIR de 2025 que eligió Soria para su etapa formativa

Martes, 10 Junio 2025 16:48

Lucas Navarro ha sido el primer MIR que ha elegido Soria para realizar su etapa formativa en la nueva promoción de profesionales.

En total, serán 19 MIR y 10 EIR los profesionales sanitarios que se incorporarán a Soria este verano para completar cuatro años de formación.

Navarro fue la primera plaza MIR de Medicina Familiar y Comunitaria que se eligió este año en Castilla y León. Lo hizo el 5 de mayo en el puesto 1.010.

El Complejo Asistencial de Soria ha ofertado 21 plazas MIR, de las cuales 15 han sido de médico de familia.

Para su elección ha tenido en cuenta que conocía la provincia, donde ha venido acudiendo con su familia desde pequeño a pasar veranos en Vinuesa.

“Es una provincia que me encanta. Me encanta la naturaleza y Soria me parece preciosa. Aparte me pilla cerca de mi casa, en Zaragoza. Vine al hospital a visitarlo después de hacer el MIR y me dio muy buenas sensaciones. Además los centros de salud están muy bien equiparados y el equipo me pareció muy guay”, ha resaltado.

Navarro ha subrayado que tenía claro que quería hacer Familia desde hace tiempo “y no me veía haciéndolo en otro sitio que no fuera en Soria”.

Además ha recalcado que su nueva etapa formativa en Soria le permitirá involucrarse más y aprender más, ante las dimensiones del hospital.

Navarro ha asegurado que la especialidad de Medicina de Familia si es una de las preferentes a la hora de elegir por parte de los médicos, pero quizá no en ciudades pequeñas.

La Junta ha dado hoy la bienvenida a una nueva promoción de profesionales que inician su etapa formativa en la provincia: 10 residentes de Medicina Familiar y Comunitaria, uno de Medicina Intensiva, uno de Medicina del Trabajo, una residente de Psicología Clínica, ocho residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria y uno de Enfermería de Salud Mental.

En los próximos días está prevista también la incorporación de otros residentes cuya llegada ha sido prorrogada, incluyendo dos de Medicina Familiar y Comunitaria, dos de Medicina Interna, uno de Psiquiatría, uno de Radiodiagnóstico y uno de Enfermería Familiar.

En total, hoy se ha despedido a 17 profesionales sanitarios que han finalizado (entro otros) su formación especializada en Soria: 13 especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria, uno en Medicina Intensiva, uno en Medicina Interna, uno en Medicina del Trabajo y la ya citada especialista en Psicología Clínica.

Un número significativo de estos profesionales ha manifestado su intención de continuar su trayectoria laboral en Soria a través del programa de fidelización recientemente convocado.