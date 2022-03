Ángela Viamonte, una canción para recordar

Domingo, 27 Marzo 2022 14:30

La joven cantante Ángela Viamonte, de 20 años, ha ganado la tercera edición de Soria Talent y lo ha hecho con una composición en la que ha recordado a su padre, “fallecido hace muchos años”, con la que ha logrado emocionar a los asistentes a la final.

La ganadora ha recibido 1.000 euros de premio en metálico aportados por el Ayuntamiento de Soria.

“Estoy aún interiorizando que he ganado porque ha sido un proceso muy fuerte”, ha reconocido Ángela minutos después de que Iván Manrique, presentador y director de Soria Talent, dijera su nombre sobre el escenario del Centro Cultural Palacio de la Audiencia, donde se celebró en la tarde de ayer el espectáculo.

Viamonte no pasó la criba del jurado en las galas de preselección y fue el público quien, a través de la votación abierta en la web de Soria Talent, apostó por devolverla a la competición sin saber que semanas más tarde se convertiría en la ganadora. “El hecho de que me eliminase el jurado me hizo trabajar más duro y pensar qué podría hacer para mejorar y creo que gracias a eso he podido hacer lo que he hecho sobre el escenario”, indicó.

La pianista Elena Vicente acompañó a Ángela en una actuación intimista cargada de emoción que hizo llorar a la propia participante, los presentadores, el jurado y los asistentes.

“Mi padre falleció hace muchos años y nunca le había dedicado nada de mi música y creo que en una final y en Soria Talent era el momento; me apetecía. La canción dice que “gracias a ti soy lo que soy ahora mismo” y expresa totalmente lo que siento”, ha comentado emocionada tras ganar el galardón.

La ganadora ha reconocido que el dinero del premio aportado por el Ayuntamiento de Soria le va a venir “muy bien” para continuar con sus proyectos musicales.

“Tengo dos grupos, Neon Blue y Four Wonders, y queremos sacar temas nuevos y videoclips. Voy a seguir con las clases de canto… Con ese dinero quiero financiarme el seguir trabajando en mejorar en la música”, ha asegurado.

Premio del público

Por su parte, el público asistente a la gala ha elegido al mago Pedro Galán como ganador, llevándose un amplio lote de productos de la Marca de Garantía Torrezno de Soria.

“Ha venido a verme mucha familia y muchos amigos y con ellos disfrutaré de los productos que he ganado; igual que han venido hoy aquí a acompañarme a la final haremos que se vuelvan a juntar otra vez para comer torreznos”, ha comentasdo.

Galán, que ha reconocido no haberse sentido “demasiado cómodo” al principio de su actuación, en la que la baraja de póker fue la protagonista, poco a poco fue encontrándose.

“Estoy muy contento con la experiencia. Al final es un pasito más hacia el objetivo que alcanzaré en su momento, poder vivir de hacer magia”, ha señalado.

“Lo que me gusta de la magia es que me da libertad, el artista puede llevar su trabajo consigo. Es una vida difícil pero me ilusiona poder vivir haciendo eso. Hasta ahora siempre ha sido una afición pero ahora quiero que se convierta en algo más importante”, ha asegurado.

Ángela Viamonte y Pedro Galán ha competido con el grupo Caelia y los cantantes Carla Arranz y Álvaro de Pepa. Otra de las finalistas, Raquel Álvarez, no ha podido asistir por encontrarse trabajando “sobre un escenario”.

La gala estuvo conducida por los actores Iván Manrique, Elisa Drabben y Marta Palacios, quienes han conducido un espectáculo de más de dos horas en el que no faltaron los vídeos, los bailes, la risa y la emoción.

Tras la gala, el impulsor de esta iniciativa ha reconocido sentirse “muy emocionado” y agradeció a “todo el equipo su implicación y trabajo para poder sacar adelante esta tercera edición”.

“Sin ellos no hubiera sido posible. Detrás de Soria Talent hay un equipazo muy importante, gente comprometida con el proyecto que hace que sea posible. Estoy muy orgulloso de todos los que lo forman”, aseguró.

También quiso agradecer al Ayuntamiento de Soria su apoyo. “Para nosotros es muy importante que nos ayuden y que hayan confiado ya tres años en nosotros y en Soria Talent. Sólo podemos darles las gracias”, ha señalado. También quiso agradecer el apoyo de “todas las instituciones y empresas” que sacan adelante este producto.

Finalmente Manrique ha comentado que su ilusión es que Soria Talent continúe porque “estamos viendo que los talentos que hay en Soria son impresionantes”.

“Cada año nos sorprendemos con participantes que de una edición a otra mejoran muchísimo y con los nuevos que se suman a esta aventura. Y nos encantaría poder seguir descubriendo talentos”, indicó.

La gala contó con las actuaciones invitadas de Mitxel Girón, de El guapo calavera, y Lorcas, ganador de la segunda edición de Soria Talent.

El jurado estuvo formado por la cantante y actriz Susana Torres, el cantante Kogor (Guillermo Carazo) y el guitarrista José Belda, quienes aseguraron que el nivel de la final era “impresionante”.

Soria Talent

Soria Talent es un concurso que busca poner en valor a todos aquellos participantes con el fin de que puedan mostrar sus talentos (cómicos, musicales, de baile, circo...), de tal forma que pueden darse a conocer y a la vez optar a un premio económico con el cual potenciar ese talento.

Se trata de un evento abierto a toda la provincia y a participantes de todas las edades. Porque en Soria existe mucho más talento del que pensamos.

La cantautora Paula Martínez se alzó con el premio del jurado en la primera edición de Soria Talent, celebrada en 2020, con ‘Compases del Moldava’, una composición propia. El premio del público recayó en Jairo Morales, que tocó varios instrumentos versionando la canción ‘Shape of you’.

En la edición de 2021, el joven Lorcas conquistó al jurado con su versión del bolero ‘El reloj’, mientras que Miguel Gracia hizo lo propio a la guitarra con ‘Alfonsina y el mar’, cautivando al público del Palacio de la Audiencia, que le otorgó su premio.

En las dos primeras ediciones de Soria Talent ha participado un centenar de artistas de diversas disciplinas.