El PP propone instalar placas solares en polideportivos

Sábado, 03 Septiembre 2022 15:06

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria ha propuesto al equipo de gobierno socialista la instalación de placas solares fotovoltaicas en los polideportivos y también en el resto de edificios municipales.

El portavoz popular, Javier Muñoz Remacha, ha afirmado que el gasto energético de las instalaciones deportivas supera los 700.000 € al año.

El Portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria ha sugerido al equipo de gobierno socialista proceder a la instalación de placas solares fotovoltaicas en los polideportivos municipales, y posteriormente continuar con el resto de los edificios municipales. Muñoz Remacha solicita que previamente se lleve a cabo un estudio sobre las posibilidades de mejora en eficiencia energética que tienen estos edificios, tanto con la instalación de placas fotovoltaicas para generación de electricidad, como una evaluación de las oportunidades de ampliar y optimizar las actuales placas solares para calentar el agua caliente sanitaria.

En línea con las medidas de ahorro energético propuestas el jueves por la Junta de Castilla y León al gobierno de Pedro Sánchez, el Grupo Popular municipal recuerda al Ayuntamiento de Soria que antes de exigir medidas a empresas y ciudadanos debe empezar por adoptarlas en sus propios edificios. Muñoz Remacha: “no se puede obligar a las Pymes y empresas de nuestra ciudad a llevar a cabo restricciones de consumo energético mientras que desde el Ayuntamiento no toman ninguna medida para reducir sus gastos en este concepto. En plena crisis energética, el equipo de gobierno socialista tiene que predicar con el ejemplo”.

El Portavoz Popular ha reiterado sus críticas al equipo de gobierno por su falta de gestión y lo ha tachado de incoherente: “les gusta mucho presumir de que todas sus actuaciones son ecofriendly pero luego se olvidan de la eficiencia energética de los polideportivos. No podemos gastar 700.000 euros anuales en el suministro energético de estos edificios. Hace mucho que existen líneas de ayudas para instalaciones de este tipo, pero no han sido capaces de ejecutarlas por su falta de gestión”.

Oportunidad fondos europeos

Javier Muñoz Remacha ha explicado que la actual situación es idónea por el alto coste de la energía, “disparado desde hace meses” – añade - y por la concurrencia de importantes subvenciones con cargo a diferentes fondos europeos, como los Next Generation. “Ahora tenemos una oportunidad que Soria no debe dejar pasar. Gracias a estas ayudas europeas, reduciríamos en gran medida la inversión por parte del consistorio. Pero no solo ahorraríamos en la inversión inicial, sino que además, mes a mes, todos los sorianos veríamos reducidas las facturas municipales en costes energéticos” añade el edil Popular.

Javier Muñoz Remacha ha comentado: “la búsqueda de la eficiencia del gasto público es una cuestión de justicia social. Si los ciudadanos realizan un gran esfuerzo para pagar sus impuestos, se merecen como mínimo que estos recursos no sean malgastados por emplearse de manera ineficiente”.

Para el Portavoz Popular “el equipo de gobierno socialista no ejerce ningún control sobre el gasto público, y este tipo de propuestas generan un ahorro a los sorianos, que beneficiarían enormemente a las arcas municipales”. “Si queremos que nuestra ciudad sea más verde, más ecológica y más sostenible, debemos tener en cuenta este tipo de suministros de autoconsumo, concluye.