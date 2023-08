El concejal Jiménez renuncia a su liberación parcial

Martes, 22 Agosto 2023 15:58

Javier Jiménez Santamaria ha formalizado su renuncia por escrito al Ayuntamiento de Soria sobre la liberación parcial del 75 por ciento, como concejal del grupo municipal del

Partido Popular (PP) durante esta legislatura, tras tomar posesión en la Cámara Alta como número dos al Senado del grupo popular por Soria.

El senador y concejal ya había manifestado al partido su intención de dejar la liberación sin abandonar sus responsabilidades como concejal en el Ayuntamiento de Soria.

El grupo municipal del PP tiene que decidir ahora que concejal será liberado en sustitución de Jiménez.

Asimismo, ha renunciado al empleo y sueldo como directivo del Club Deportivo San José, “han sido muchos años, he visto crecer al club y esta renuncia no me conlleva distanciarme de unos colores que me representan y a los que siempre estaré vinculado, celebrando los éxitos y afrontando cualquier problema cuando me necesiten”, ha señalado Jiménez.

Así, Jiménez no pondrá punto y final a su trayectoria en el Club Deportivo San José, “es algo que moralmente no puedo hacer y desde mis nuevas funciones seguiré especialmente pendiente del Club San José”, ha insistido.

El senador y concejal lleva ocho años como director del Club Deportivo San José donde también jugó durante quince años como portero.

Jiménez, en este sentido, también ha explicado que la renuncia de su liberación es “lo más lógico y también moral”.

Ha insistido que “es un criterio general que deberían marcar desde el partido”.