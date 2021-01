El Ayuntamiento pedirá por los daños del temporal Filomena

Jueves, 21 Enero 2021 12:41

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Soria, Luis Rey (PSOE), ha confirmado este jueves que los servicios técnicos y jurídicos de la corporación están realizando una evaluación de los posibles daños ocasionados en la ciudad por el temporal Filomena, para solicitar ayudas.



"Vamos a ser más serios que otros -en alusión al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida-. Y no vamos a dar cifras a vuelapluma para conseguir una polémica o para buscar una estrategia de distracción a los problemas de gestión que a lo mejor se han tenido", ha asegurado Rey, a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa convocada para informar de la adquisición de un palacio de la ciudad.

Rey ha señalado que una vez tengan en su poder los informes municipales se plantearán "no desaprovechar la oportunidad ni ahora ni mañana porque es verdad que en Soria nieva más veces".

En este sentido ha asegurado que con la declaración realizada por el Consejo de Ministros de declarar a ocho comunidades como "Zonas Afectadas Gravemente por una Emergencia de Protección Civil", a consecuencia de los efectos de la borrasca de nieve Filomena y la ola de frío posterior se abre una oportunidad para que el Estado responda a los posibles daños que ocasionen otros fenómenos meteorológicos en la ciudad.

"El esfuerzo y coste es muy grande, no solo desde el punto de vista de la gestión. El alcalde ya planteó al grupo de concejales que habrá que sacar cuanto antes el pliego de asfaltado de calles y aceras, porque los daños se van a empezar a ver, después de haber echado tanto sal, lo que supondrá deterioros", ha advertido.

Rey ha señalado que lo que no harán es incluir un coste antes de la petición pero ha resaltado que están evaluando los daños "con seriedad y rigor".

El Consejo de Ministros ha declarado esta semana a Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad foral de Navarra, La Rioja y Principado de Asturias como Zonas Afectadas Gravemente por una Emergencia de Protección Civil, a consecuencia de los efectos de la borrasca de nieve Filomena y la ola de frío de los días 7 a 18 de enero.

Las entidades locales podrán recibir ayudas por los gastos ocasionados para hacer frente a la emergencia, con los límites que marca la normativa, y subvenciones de hasta el 50 por ciento para aquellos proyectos que ejecuten ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones provinciales para reparar o restituir infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal.