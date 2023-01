TRIBUNA / El timo de la seguridad vial

El abogado Mario González incide en el fuerte aumento de los accidentes mortales en las carreteras de la provincia y en la errónea política que quiere aplicar el Gobierno, reducida a implantar más controles, cuando lo que debería hacer es invertir en mejorar las carreteras, lo que mejoraría sin duda, a su juicio, la seguridad vial.

Esta semana EL MIRON DE SORIA se hacía eco (ver entradas “Fuerte incremento de fallecidos por tráfico en 2022” y “N-122: más controles ante la falta de autovía”) del balance provisional de la Siniestralidad Vial de 2022, respecto a 2019, presentado por la delegada del gobierno, Virginia Barcones, en el que se destacaba el fuerte incremento tanto de los accidentes como de la mortalidad en Castilla y León con un 146% más de los primeros y un 142% más de los segundos. En Soria, esas cifras se disparan hasta el 233% haciendo de la misma, porcentualmente, la provincia más peligrosa de la región (junto con Segovia). En palabras de la delegada: “136 fallecidos, 40 más que en 2019, pero también -y no menos importante- muchos más heridos graves, 30 más. De los 365 días del año, en 120 se han registrado accidentes mortales en las carreteras de la comunidad. Y no ha sido además un problema aislado, todas las provincias, salvo León, han registrado un incremento notable de las cifras” (el incremento de fallecidos por provincias fue: Burgos +13, Ávila +8, Segovia +8, Soria +8, Zamora +6, Valladolid +4, Salamanca +2 y Palencia +2, salvo en León -11).

Luego, de su valoración destacaría lo siguiente: “se confirma la recuperación de la movilidad anterior a la pandemia … durante el pasado año se registraron 44,8 millones de movimientos de largo recorrido por carretera en Castilla y León, lo que supone un 7% más que los realizados en 2019 (41,8 millones) … hay más coches en la carretera … el parque de vehículos se ha incrementado en un 0,9% respecto a 2019, llegando casi a 1,9 millones de vehículos … censo de conductores, sin embargo, ha descendido un 0,9% en la comunidad autónoma, hasta los casi 1,5 millones de conductores … de cada cuatro fallecidos, tres son en carretera convencional y uno en autopista y autovía … respecto a 2019, aumentan tanto los fallecidos en autopista y autovía (+76%) como en carretera convencional (+34 %) … la salida de vía supone más de la mitad de los fallecidos (51%) … en 2022 se han reducido en un 19% los fallecidos vulnerables y han aumentado un 63% los fallecidos en turismo”.

Está claro que ese 7 por ciento más de desplazamientos no cuadra con el 233 por ciento más de fallecidos en Soria por lo que, seguramente, la clave esté en otros factores a los que nunca se hace referencia. Uno de ellos nos lo sirvió en bandeja el pasado año la Fiscalía de Seguridad Vial que, en su Estudio sobre la Siniestralidad en España, aseguraba « que el 30% de los accidentes de tráfico que se producen son consecuencia del mal estado de las vías ». En el mismo sentido, la Asociación Española de la Carretera (AEC), en su informe sobre las “Necesidades de Inversión en Conservación” tras auditar 100.000 km de los 660.000 km que tiene la red viaria española (165.445 km de carreteras, de las que 26.466 km son del Estado, 71.205 km de las CCAA y 67.774 km de las Diputaciones, mientras los Ayuntamientos gestionan otros 489.698 km de otras vías), destacaba como uno de cada 10 kilómetros está defectuoso , provocando 1.200M€ de gasto extra en combustible, y calculaba que harían falta 7.500M€ para arreglar todos esos defectos (baches, señalización, balizamiento, barreras…) y dejarlas en condiciones de aprobado ya que la calificación media actual de dicha red es de «deficiente», rozando el «muy deficiente».

Frente a los lamentos, las restricciones y las multas por las que continuamente apuesta el gobierno con los resultados vistos anteriormente, quizá fuera mejor dejar a un lado la recaudación que subyace en el fondo de esa política de controles, radares, helicópteros y drones para apostar decididamente por la seguridad vial de los ciudadanos poniendo el foco en el estado de la vía.

La inversión de esos 7.500 millones de euros que necesitan nuestras carreteras tendría un impacto directo en la reducción de accidentes, heridos y fallecidos, con beneficios colaterales en el medioambiente, con la reducción del consumo de combustible, y en una España Vaciada que concentra el grueso de las carreteras convencionales.

Económicamente no es ninguna locura, pues supondría emplear sólo el 15% del aumento de la recaudación impositiva que, respecto a 2019, se cifra en 50.000M€ y todo ello sin contar con los fondos europeos que no saben en qué emplear. Todo lo que no vaya por ahí, sepan ustedes que es otro timo del gobierno: el timo de la seguridad vial.

Fdo: Mario González. Abogado. Mautiko Abogados.