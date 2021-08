El Moma de Nueva York gana en Ágreda

Sábado, 14 Agosto 2021 15:49

Los contraluces del interior del museo Moma de Nueva York, pintados por el asturiano Bernabé Fernández Llana, es el cuadro que ha ganado la XIII edición del Premio Nacional de Pintura "Villa de Ágreda".

Fernández ha recogido este viernes los 3.000 euros de la dotación de este premio nacional, al que se han presentado 22 obras, que se podrán ver en la sala de exposiciones del Palacio de los Castejón hasta el 12 de septiembre.

El artista ovetense se enteró del concurso de pntura de Ágreda a través de Internet, en una página donde se publican prácticamente todos los concursos que se realizan en España.

La obra ganadora, "Contraluz", es de gran formato y refleja el interior del museo Moma de Nueva York, con personas mirando al exterior a través de sus grandes cristaleras.

Fernández lleva los últimos veintinco años dedicóado más de lleno a la pintura, organizando exposiciones y presentándose a concursos, aunque ha reconocido que no es de los privilegiados que pueden vivir de la pintura.

"La pintura refleja un poco la personalidad de cada uno. Y me identificó más con la figuración que con lo abstracto. Lo que ha cambiado es la temática. Empecé pintando bodegones, luego me pase más a los paisajes urbanos -he pintado mucho las calles de Nueva York-, y ahora me gusta el interior", ha explicado.

Fernández está reflejando en sus últimos cuadros el tránsito de los viajeros en las estaciones de tren o en los aeropuertos.

"Una de las características de mi pintura son los contraluces. Las figuras difuminadas, como formando parte del paisaje...", ha resaltado.