Biblioteca dedicada a Manuel Villar Raso

Jueves, 19 Mayo 2022 08:05

La biblioteca del departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Granada llevará el nombre de Manuel Villar Raso, el novelista olvegueño afincado en la capital andaluza.

La biblioteca se conocerá como “la biblioteca Manuel Villar Raso” dentro de unas jornadas tituladas “T.S. Eliot y James Joyce” organizadas por el departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Granada.

Manuel Villar Raso fue novelista, afincado en Granada, autor de una extensísima bibliografía, ganador de numerosos y prestigiosos galardones literarios, así como profesor de literatura norteamericana en la universidad de Granada, director de numerosas tesis doctorales sobre los más variopintos asuntos relacionados con la literatura anglo-americana, guionista para documentales de televisión.

Participó en numerosas expediciones al corazón del África subsahariana y tradujo al castellano de manera magistral la personalísima obra poética de autores como Walt Whitman o Emily Dickinson y Entre sus libros más destacados se cuentan: La casa del corazón, El color de los sueños, Mar ligeramente sur, El laberinto de los impíos, El zulo de los elegidos, Encuentros en Marbella, Comandos vascos, La mujer de Burkina, Donde ríen las arenas, La larga noche de Ángela y un larguísimo etcétera.

Hace dos años, la Diputación Provincial de Soria dedicó el número 95 de su Revista de Soria a la figura de uno de los más insignes sorianos, Manuel Villar Raso.

El monográfico contó con la participación de nombres tan interesantes como los premios nacionales de poesía Rafael Guillén y Antonio Carvajal; de novelistas como José Vicente Pascual o Fernando Sánchez Dragó.

Ahora, el nombre de Manuel Villar Raso dará nombre a la biblioteca del departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Granada.

El acto será hoy jueves, el 19 de mayo a las 13:00 horas.

La biblioteca del Departamento de Filología Inglesa y Alemana, en la Facultad de Filosofía y Letras, se bautizará como Biblioteca Manuel Villar Raso en una de sus aulas.

La presentación tendrá lugar hoy y correrá a cargo de su compañera Rosa Morillas Sánchez con la que compartió publicación y libros.

También estará Pilar Villar Argáiz, impulsora del proyecto, junto con sus hermanos y Miriam Fernández Santiago, jefa del departamento de Filología Inglesa y Alemana.

El sitio elegido es la Aula Magna de la Facultad de letras. Alli se juntará un buen número de colegas y compañeros que compartieron profesión con Manuel Villar Raso.

Manuel Villar Raso (Olvega, 1936, Granada, 2015) fue profesor y novelista español.

Doctor en literatura norteamericana por la Universidad de Madrid y Master of Arts por la Universidad de Nueva York.

Finalista del Premio Nadal con Mar ligeramente sur en 1975 y miembro de la International Society for the study of contemporary of Literature & Theater así como de la Real Academia de las Buenas Letras de Granada, ocupando el sillón con la letra K.