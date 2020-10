Tres estrenos nacionales en Cines Lara

Martes, 20 Octubre 2020 07:03

Cines Lara renueva su programación del 23 al 29 de octubre y lo hace con tres estrenos nacionales.

PROGRAMACIÓN DEL 23 AL 29 DE OCTUBRE 2020 CINES LARA HORARIO SALA 1 REGRESO A HOPE GAP 6,00 8,15 10,35 7 años ESTRENO NACIONAL SALA 2 PINOCHO 6,00 7 años RIFKIN'S FESTIVAL 8,30 10,35 APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS SALA 3 TROLLS 2. GIRA MUNDIAL 6,00 8,15 APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS y distintivo ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA ESTRENO NACIONAL EXPLOTA EXPLOTA 10,35 APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS SALA 4 EL SECRETO. ATRÉVETE A SOÑAR 6,15 8,30 10,35 APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS ESTRENO NACIONAL SALA 5 TROLLS 2. GIRA MUNDIAL 6,30 8,30 10,35 APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS y distintivo ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA SALA 6 NO MATARÁS 6,15 8,30 10,35 16 años SALA 7 COMO PERROS Y GATOS. LA PATRULLA UNIDA 6,15 APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS y distintivo ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA GREENLAND. EL ÚLTIMO REFUGIO 8,15 10,35 12 años SALA 8 DEHESA. EL BOSQUE DEL LINCE IBÉRICO 6,15 APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS ESO QUE TU ME DAS 8,30 APTA PARA TODOS LOS PÚBLICOS THE VIGIL 10,35 16 años

Esta semana habrá tres estrenos en las pantallas de Cines Lara.

TROLLS 2. GIRA MUNDIAL

La esperadísima película de animación.

DreamWorks presenta TROLLS 2-GIRA MUNDIAL, la secuela de la exitosa comedia musical de animación estrenada en 2016 que vuelve plagada de estrellas y protagonizada de nuevo por Anna Kendrick y Justin Timberlake en su versión original. En una aventura que les llevará más allá de todo lo que habían conocido, Poppy y Branch descubren que su tribu de Trolls es solo una de las seis que existen, que el resto están repartidas en seis reinos y consagradas a seis tipos distintos de música: funk, country, tecno, clásica, pop y rock. Prepárate, porque los Trolls están a punto de expandir sus horizontes musicales a un nivel de decibelios que nunca antes habíais imaginado.

https://www.youtube.com/watch?v=6zaZFUqURFA

REGRESO A HOPE GAP

Grace (Annette Bening) y Edward (Bill Nighy) llevan casados 39 años. Su matrimonio es aparentemente perfecto. Un fin de semana, su hijo Jaime (Josh O'Connor) decide visitarles. Para su sorpresa, se entera de que Edward planea dejar a su madre al día siguiente.

Drama elegante con toques de comedia, que atraerá a los espectadores más maduros y a los fans de los dos protagonistas con sus siempre magníficas interpretaciones.

https://www.youtube.com/watch?v=pGF1-0CAAos

EL SECRETO. ATRÉVETE A SOÑAR

Una joven viuda (Katie Holmes, La suerte de los Logan) con tres hijos trabaja muy duro para sacar a su familia adelante, pero no parece suficiente. Durante una fuerte tormenta, contrata a un encargado de mantenimiento para arreglar parte de la casa. A medida que el hombre va pasando más tiempo con la familia, comparte sus conocimientos filosóficos sobre el poder del Universo y la capacidad que éste tiene para devolvernos todo cuanto le pedimos. La viuda descubrirá que guarda un secreto que la conecta con su pasado.



Adaptación cinematográfica del aclamado Best Seller, El secreto, el libro de auto-ayuda escrito por Rhonda Byrne, que ha vendido más de 34 millones de ejemplares, ha sido traducido a 50 idiomas y permaneció en la lista de los más vendidos del New York Times durante 190 semanas consecutivas

https://www.youtube.com/watch?v=D_4mz8ZmBTM

Y por último, “ESO QUE TU ME DAS”, el documental de Jordi Évole entrevistando a Pau Donés dos semanas antes de su fallecimiento, ha conseguido un hito sin precedentes.

La cinta se ha convertido en el documental más visto en cines en España de los últimos 10 años.

Este fin de semana ha superado el millón de euros en recaudación con más de 180 mil espectadores y continúa…..