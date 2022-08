Primicia de Cines Lara con After: Amor Infinito

Martes, 23 Agosto 2022 13:29

Cines Lara estrena el próximo2 5 de agosto la película "After: Amor Infinito"m un día antes del estreno oficial, disfrutando de una maratón con las dos últimas entregas de la saga "After. Almas perdidas" y After. Amor infinito".

La cita es el próximo jueves, a las 18:15 horas, con un precio de 8 euros.

PROGRAMACIÓN DEL 25 DE AGOSTO 2022 CINES LARA HORARIO SALA 1 VOY A PASÁRMELO BIEN 18,00 20,15 22,35 7 años SALA 2 NOP 17,45 20,30 12 años SALA 3 BULLET TRAIN 17,45 20,15 22,35 16 años SALA 4 PADRE NO HAY MÁS QUE UNO 3 18,00 20,30 Todos los públicos THOR. LOVE AND THUNDER 22,35 12 años SALA 5 MARATÓN AFTER: "ALMAS PERDIDAS" y "AMOR INFINITO" 18,15 20,15 16 años ESTRENO NACIONAL NOP 22,35 12 años SALA 6 MINIONS. EL ORIGEN DE GRU 18,15 7 años y distintivo ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA DIOS MÍO ¿PERO QUÉ NOS HAS HECHO? 20,15 22,35 12 años SALA 7 DC LIGA DE SUPERMASCOTAS 18,00 TODOS LOS PÚBLICOS y distintivo ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA LA BESTIA 20,30 22,35 12 años SALA 8 UN HÉROE SAMURAI: LA LEYENDA DE HANK 18,00 TODOS LOS PÚBLICOS y distintivo ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA POR LOS PELOS, UNA HISTORIA DE AUTOESTIMA 20,15 22,35 12 años