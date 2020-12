"Los Trócolos" celebran 25 años de música

"Los Trócolos" celebran este mes de diciembre su vigésimo quinto aniversario como grupo de rock´n Roll y lo hacen con nuevo disco en el mercado, con el título "Second Round 2020".

La formación musical originaria de Berlanga de Duero, formada por Pepe (guitarra y voz), Óscar (bajo) y Chema (bateria), lanzará al mercado a principios de año el que es su quinto trabajo, en el que incluyen nueve temas de lo que definen como rock´n roll "cañero".

Los temas han sido compuestos antes del obligado confinamiento y los componentes del grupo han corrido con los gastos de producción.

En principio, "Los Trócolos" tenían pensado presentar el disco en un concierto en "El Cielo Gira", pero la cita ha quedado postpuesta hasta que la situación sanitaria lo permita.

El grupo ha elegido la estética del boxeo, con la que han contado con la colaboración del Club Numancia de Boxeo, para ambientar las fotografías y resaltar que "Second Round" supone reflejar que están en una "segunda oportunidad" en la vida.

"Los Trócolos" se inspiran desde siempre en la música de los años 70 6 80. Antes de "Second Round" han grabado "Censored" (1998), "Hold Your Breath" (2003), "Don ´T Disturb!" (2005), Y "Rock and roll Machine" (2011).

​Este grupo de Rock’n surgió en 1995 en Berlanga de Duero, inspirándose en la música de los años 70 y 80 y grupos como AC/DC, Motörhead, Rose Tatoo, The Cult, Danko Jones...

Definen su estilo como "potente y directo" y lo comparan desde el blues rock setentero hasta estilos más potentes y actuales, "sin abandonar nunca la senda del rock característico del grupo desde sus inicios".

Durante todos estos años han ofrecido conciertos tanto en salas como en festivales y tanto en la provincia como en el resto de la geografía nacional.

Cuando se vuelva a la normalidad, "a tocar, a vender disquillos y camisetas y a funcionar", y con las cien primeras copias darán una mascarilla del grupo.

El grupo soriano con una trayectoria más larga ininterrumpida está de enhorabuena. Y para celebrarlo tienen nuevo trabajo en el mercado.