TRIBUNA / Venezuela, ejemplo mundial para la libertad de los pueblos

Viernes, 23 Agosto 2024 17:38

Amalio de Marichalar destaca en este artículo de opinión lo que la oposición venezolana ha sabido hacer, para liberar a un pueblo de una dictadura criminal, mientras el presidente del Gobierno español sigue sin felicitar aún a la oposición venezolana ni ha condenado el pucherazo que pretende dar Maduro, confirmado por el Tribunal Supremo venezolano.

España entera con Venezuela. Los españoles de bien pensemos lo que pensemos, de cualquier ideología, pero que respetamos los resultados electorales de cualquier elección, así como la ley, no solo nos solidarizamos con Venezuela y la felicitamos, sino que respaldamos y ayudamos en lograr la inmediata proclamación de los ganadores tras las elecciones en Venezuela del pasado 28 de Julio.

España entera está volcada desde finales de Julio y todo este mes de Agosto con el pueblo venezolano y con la aplastante mayoría ganadora de las elecciones. España entera clama para que Venezuela salga de una tiranía criminal.

Las circunstancias en las que las elecciones se han producido no pueden más que retratar la mayor de las arbitrariedades e impedimentos para ejercer libremente el derecho al voto. Ejemplo perfecto de lo que jamas se le ocurriría hacer a un demócrata. En esa situación tan extremadamente difícil se han producido unas elecciones heroicas y donde la mayoría aplastante del pueblo venezolano, sabiendo superar hasta el infinito todo tipo de vejaciones e impedimentos, ha sabido doblegar con voz unánime y convicciones profundas la tiranía más abyecta y criminal.

La lucha de un pueblo durante muchísimos años para recuperar la libertad y el coraje del presidente electo Edmundo González Urrutia y de una líder natural modélica, María Corina Machado, todos unidos junto a tantos otros líderes con un empeño y un sueño común. La verdad, para alcanzar la libertad, y con ella la auténtica democracia. La Fe y los valores imperecederos por encima del peligro y crímenes de una tiranía inmisericorde.

Llegados a este punto, Venezuela se ha convertido por derecho propio, por plebiscito popular libre, en antorcha no solo de Hispanoamérica, sino de Europa, occidente y el mundo entero, de la lucha ejemplar para lograr que los fundamentos y columnas esenciales de la democracia se impongan a cualquier tipo de tiranía y dictadura, sea del signo que sea, siendo esta la del neocomunismo más sanguinario, como la de Cuba. Algo inaudito y un verdadero tesoro para la humanidad.

Evidentemente, Venezuela se convierte ya por derecho propio en la denuncia y condena por aclamación de la sátrapia tiránica que representa Maduro y eco imparable y exigencia sin condiciones del fin de la dictadura, señalada además, como titular de delitos de lesa humanidad por Naciones Unidas.

Mientras ello ocurre, el presidente del Gobierno que callado está admitiendo homenajes a terroristas este verano en el País Vasco, permitiendo la ignominia y vileza contra las víctimas del terrorismo y sus familias, y que callado admite hace pocos días de este Agosto a prófugos brujos aparecer en España y desaparecer y callado admite también de manera golpista un nombramiento en la Generalidad previo acuerdo con golpistas de cesión inconstitucional de impuestos…. Mientras todo ello ocurre, callado, en estos días, también callado no ha dicho ni está boca es mia sobre lo que está ocurriendo hace veinticinco días en Venezuela.

Callado, el presidente del Gobierno no ha felicitado a los ganadores de las elecciones.

Callado, el presidente del Gobierno no ha felicitado al presidente electo Edmundo González ni a María Corina Machado.

Callado, el presidente del Gobierno no ha condenado los veintisiete asesinatos hasta ahora ni los 2.400 detenidos ni los cien menores también detenidos, y mancillados los derechos humanos.

Callado, el presidente del Gobierno no condena al caudillo señalado con delitos de lesa humanidad por no dar el paso a los ganadores de las elecciones.

Callado, el presidente del Gobierno no avala las actas demostrativas de la victoria de la oposición, sabedor de que son las verdaderas y juega a saber lo que Maduro prometió dar a conocer pero que le es imposible hacer ante la evidencia mundial de los ganadores.

Callado, el presidente del Gobierno no condena al ex presidente del Gobierno Zapatero, amigo suyo en los mítines, por ser brazo derecho de Maduro y por querer desviar la atención y confundir internacionalmente la verdad de los resultados electorales.

Callado, el presidente del Gobierno no pide a la comunidad internacional que condene a un criminal, que se exija su inmediato cese, y que se exija el reconocimiento sin fisura alguna de los ganadores de las elecciones.

Callado, el presidente del Gobierno escucha ayer al Tribunal Supremo Venezolano - al servicio del dictador- dictaminar la victoria de Maduro. Naciones Unidas no puede reconocer la independencia de este Tribunal. El pesidente de Chile denuncia esta pantomima… y el presidente del Gobierno sigue callado ante esta confirmación del pucherazo. Un simple dato … el presidente del Gobierno tiene también aquí a sus órdenes al Tribunal Constitucional… ¿se dan ya la mano con el mismo modelo, en la usurpación a conveniencia de los altos tribunales para justificar que existe una democracia injustificable?

Los españoles de a pie nos manifestamos ya hoy 295 días seguidos en Ferraz, Madrid , también en Burgos, Ciudad Real, Sevilla y otras ciudades en contra de la ley de amnistía que ha comprado los votos a un fugitivo criminal para ser presidente de Gobierno, y gritamos todos los días en defensa de Venezuela y su pueblo que ha sabido ganar abrumadoramente las elecciones a un tirano sin escrúpulos y vamos a seguir haciéndolo todos los días . También estamos por otro lado más de 100 asociaciones de la sociedad civil preparando una manifestación multitudinaria en defensa de la democracia en España vilipendiada por el presidente del Gobierno y allí también vamos a unir fuerzas con Venezuela.

Los españoles abominamos de un presidente de Gobierno que no haya reconocido aún la victoria de la oposición en las elecciones y que no condena a un criminal. Venezuela y su pueblo están ya al frente de la recuperación de la democracia y son el ejemplo más preclaro de la antorcha de la libertad que jamas podrá apagarla quienes jamás creyeron en ella. Los españoles tenemos la obligación de secundarles siempre para que logren sus postulados y agradecerles eternamente su ejemplo para así mismo no dejar jamás aquí a un impostor de la democracia que se salga con la suya.

Honor al pueblo de Venezuela que está dando la mayor lección de dignidad, de defensa de la libertad y de los valores supremos de la dedocracia, en bien de occidente y del mundo libre.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda