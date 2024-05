TRIBUNA / Cuando “Zorra” rima con “Zorra”

Aunque ya sabemos lo que ha pasado en Malmö con el cantante neerlandés, como sabemos que no ha dejado de participar Israel después de la revuelta internacional organizada, sí sabemos que Spain, con el grupo Nebulossa, ha quedado de las últimas de la serie en votos.

Oh ¿no nos imaginábamos que España era genial, que iba a romper moldes, que iba a llamar la atención de forma portentosa y que serviría todo como un signo feminista que los europeos iban a comprender y votar a favor, como si el feminismo español fuera también algo digno de comprender por el resto del mundo, cuando todo esto que ha pasado en España era importante?

Sabemos que Eurovisión está para otros cantares y, además, que pareciera que España fuera la lideresa en, al menos, los asuntos feministas. “¡Que os zurzan!”, han podido decir el resto de los europeos, “¡Os arregláis los problemas solas y solos!”

No entendía Nebulossa, ni la organización de la delegación patria, que eso de salir de pobrecilla en la tele y en las canciones es, cuando menos, un defecto de Corte. ¿Cómo se le va a dar un premio al loco que proclama que “el Emperador va desnudo”?

Luego eso de que la canción tenga tan pocas rimas variadas o diferenciadas, eso de que “zorra” rime con “zorra”, no entra en el modo ni en la preceptiva de las composiciones musicales académicas. Si “zorra” rimara con otra cosa, como, por ejemplo, con “ahorra”, la cosa habría sido distinta, porque, al menos, nos hablaría del mundo de los bancos, un asunto siempre importante para los españoles y para mucha más gente, igual que cuando “amor” rima con “dolor” o “muerte” con “suerte”, pues esto es otro cantar.

Los europeos saben mucho de poesía y de canciones, no hay duda, y la curiosa composición de la nuestra no ha tenido éxito. Si “zorra” rimara con “pachorra” igual habríamos llegado a algo más, porque en este caso abriríamos un camino para la ciencia, aunque fuera la de los calmados, que se necesita calma en el mundo. Pero eso de que diera en el solipsismo, nunca es de fiar para un espectador ya de por sí no vanguardista y muy clásico y muy politizado. Si hubiéramos hecho política, de corte clásico, habría sido otro el asunto, pero nada. Pedro Sánchez no va a ser el centro del mundo, y ni siquiera España lo va a ser tampoco. Estamos para otros menesteres, al parecer.

A lo mejor necesita Spain hacer canciones de, por ejemplo, “art decó”, o de cualquier otra forma, aunque sea inventada, para ganar el festival con los buenos resultados que tuvimos antaño, no con tanto mensaje como esta canción tenía y merecía aprovechar. “Zorra” es un mensaje despectivo desde cualquier punto de vista desde el que se mire. No está el horno para bollos. Se necesita evasión y no tanta incidencia en la realidad. ¿Que hay muchas mujeres como las que cantaba Nebulossa?... Pues igual. Pero no es cosa de afearlo en público. Y de todas las maneras pensamos que la cantante, Mery Bas, se merece otros derroteros que no sean los de la canción ligera. Podemos tomar otros aires de la atmósfera de la música para llegar a algo, a algo más unánime en su éxito, no el que nos han hecho contemplar ahora con un fracaso. Aunque no fuera más que por la ilusión de meses que llevamos con la gala, mereceríamos todas y todos en España un cambio de rumbo en la canción.

Tampoco es bueno que las españolas nos desnudemos frente a ellos, el resto de los europeos. Si quieren ver cuerpo humano femenino, que vengan a la playa, que para eso España está todavía abierta. El turismo es uno de nuestros mejores recursos. No eso de servir de espectáculo para las almas más cansadas. Seamos un poco hipócritas, como los europeos, y entraremos en la Corte de los reyes de Versalles, y hasta podríamos hacer una serie de canciones que, más que enganchar, nos hablen del “Mainstream” que se lleva ahora, como última tendencia, por Europa, más bien algo triste. Eso sí, el protestar frente a Israel, más rotundo. ¡A ver lo que pasa al año que viene! Si llegamos, que, ¡a este paso!...

Fdo. Juana Largo