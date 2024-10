Torrente de Navidad

Jueves, 24 Octubre 2024 20:04

Al hilo de la instalación de la iluminación navideña en Soria, Mario González critica en este artículo de opinión el empobrecimiento que sufre el ciudadano medio en un estado del bienestar que cada día da más pasos hacia el bienestar del Estado.

¿Por qué no puede ser siempre Navidad? Nicolás Maduro lo tiene claro y así decretó su comienzo el pasado primero de octubre. Ahora, nuestro Torrente, siempre atento desde Madrid a lo que necesita Soria, está montando ya sus luces en Mariano Granados. Quiere premiarnos por el apoyo a su persona. Los sanjuanes –su principal campaña política- quedaron muy atrás. Soria se merece otra gran campaña que para eso ha subido todos los impuestos… para poder despilfarrar nuestro dinero en sus intereses y majaderías. Dos solsticios y dos grandes campañas para ganar otro mandato, no sea que Tudanca nos salga rana. Mientras, Soria ¡Ya! deshoja la margarita al mismo ritmo con que trabajan esas instituciones a las que tanto critica. Tienen pendiente lo de Goyo Sanz, así que el resto…

En Soria la economía no es un problema, ¡también vamos como un cohete! ¡Soria, qué linda eres pagando impuestos! El problema lo tienen los ciudadanos que sostienen esta orgía de gasto público ineficaz e ineficiente. El gasto promedio de los hogares españoles, descontada la inflación y el dinero destinado a la compra de la vivienda, se ha tenido que reducir un 12% desde el año 2000.

Los recortes siempre llegan por algún lado, porque el dinero no crece en los árboles de la Dehesa. Tampoco hemos recuperado las horas trabajadas prepandemia. El coche más vendido es… ¡el Dacia Sandero! Todo esto nos habla, bien a las claras, del empobrecimiento colectivo que vivimos mientras somos esquilmados por la clase política para pagar todas esas luces, la mayoría innecesarias.

Crece el sector público mientras la sociedad se empobrece. Crece la población empleada, pero lo hace en condiciones cada vez más precarias por esa nefasta política de puestos de trabajo baratos e inmigración ilegal que nos aleja de Europa y nos acerca a África. Estamos asistiendo a la mutación, a camara lenta, del ‘Estado del Bienestar’ en el ‘Bienestar del Estado’. No es el capitalismo lo que nos está hundiendo, sino la falta del mismo en esta socialdemocracia cada vez más autocrática y colectivizadora. Cada vez pagamos más impuestos y cada vez tenemos peores servicios públicos porque lo público no funciona y porque, además, los saturan usuarios extranjeros que consumen mucho más de lo que ponen. Los políticos no lo sufren, lo sufrimos los ciudadanos.

Ciertamente, no estamos ante una navidad jubilosa, sino más bien ante una navidad mentirosa. La entrada masiva de inmigrantes ilegales, sin ningún tipo de preparación, se hace a costa de mantener un paro que registra, oficialmente, 2.572.000 personas (de agosto23 a agosto24). No obstante, FEDEA nos advierte que dicha estadística solo contempla ya el 76% de los parados reales, porque han desaparecido de la misma los 782.000 ‘demandantes de empleo con relación laboral’, esto es, los fijos discontinuos. Y así, con todo.

Este es el torrente de navidad que nos tienen preparado estos majaderos de la PPSOE. Tú solo tienes que aplaudir. Aquellos que no quieran celebrar jubilosamente esta España de la PPSOE lo mejor es que se vayan al carajo. Su discurso navideño dice que la inmigración es siempre buena y que el socialismo es siempre mejor, aunque no haya triunfado en ningún sitio, nunca. Si no estás de acuerdo, eres un fascista y un racista y no tienes sitio ni voz –te queda el voto, como te recuerdo cada día- en esta España progresista y solidaria con todos menos contigo. Una España diseñada para que no puedas pensar por ti mismo y para que tragues con lo que te echen sin rechistar. Tal es su talante democrático y su exquisito ‘estado de hecho’, que no de Derecho.

Se trata de una enfermedad social que te contagian a través de los grandes grupos de comunicación y de su equipo de opinión sincronizada, hasta el punto de que la lectura de una tribuna como ésta te puede escandalizar. La educación y la meritocracia han sido suprimidas para impedir la necesaria profilaxis. La colonización de las instituciones públicas, por los comisarios políticos de la PPSOE, impide que existan barreras para frenarla. El empobrecimiento generalizado hace que ya no puedas ocuparte de la res pública, empeñado como estás en sobrevivir.

Este es el torrente de navidad que se nos viene encima y que nos anticipan todas esas luces que son un epítome de su oscuridad y despilfarro. Te queda el voto… pero si vuelves a votar a los mismos, a esa PPSOE que te traicionó tantas veces, lo llevamos claro.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.