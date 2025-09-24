¡Qué decepción de ciudad!

Daniel Rodrigálvarez Encabo compara en esta carta al director las obras realizadas en Madrid para mejorar el tráfico y las de humanización que se están implementando en Soria, donde el alcalde está haciendo méritos ser recordado a la vuelta de unos años como el "Rey de las rotondas".

Hace ya unos meses que no estaba en Madrid y, la verdad, me he quedado un tanto anonadado, más bien decepcionado, al comprobar que tanto las obras que se han llevado a cabo cuanto las que se están acometiendo no llevan ninguna de ellas la impronta de “humanización” como las realizadas, y las que están en curso, en nuestra querida ciudad de Soria.

Madrid se ha quedado en una ciudad retrógrada, sin ideas “progresistas”. Pensaba encontrarme con unos magníficos carriles bici en el Paseo de la Castellana, en la Gran Vía y en la calle de Alcalá, vías de más tráfico urbano que comunican la ciudad de norte-sur y este-oeste, como los que hay en Soria en la calle Santo Tomé, la Avenida de Valladolid y la de Eduardo Saavedra, las mayor afluencia de vehículos motorizados, y nada de nada. ¡Qué desilusión! Mi gozo en un pozo. En Madrid no han querido “modernizarse” con carriles bici para disuadir el tráfico rodado. Supongo que en el Ayuntamiento capitalino han pensado que prefieren quedar anclados en el pasado y no incrementar los atascos de tráfico, ya de por sí bastante frecuentes.

He comprobado, asimismo, que en la capital de España no han cerrado ninguno de los pasos subterráneos que atraviesan la almendra central de la ciudad, la zona de bajas emisiones, como el que fluye por debajo de su bella plaza Mayor, que estaba en obras pero no para su clausura, como yo creía, sino para mejorar el tráfico a su paso. En la capital de España no han sabido captar la idea de que para preservar de contaminación esa zona lo mejor, como en Soria, es hacer circunvalar los vehículos alrededor de la misma, aunque eso comporte para los usuarios de vehículos motorizados realizar muchos más kilómetros, más consumo de combustibles, más gasto y, al final, más emisiones para la ciudad. De nuevo, una decepción más.

También he observado que no han aflorado en Madrid nuevas rotondas para regular el tráfico, habiendo decidido dejar los clásicos semáforos para el cruce de las calles que aprovechan, asimismo, el paso de peatones. No han tenido esa genial idea de regular el tráfico con rotondas como las que gloriosamente disponemos en Soria, que, además, vamos a contar con nuevas incorporaciones como la prevista en el cruce entre las calles de la Tejera, santo Tomé y de las Casas y casi seguro alguna otra más por instalar, para dejar una impronta de Soria por la que recordarla.

A todas las personas, pero en particular los políticos, que hacen determinadas cosas notables, les gusta que sean recordados en el futuro. Al igual que su mentor Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno, que manifestó que quería pasar a la historia, y a fe que lo va a conseguir, creo que nuestro alcalde va a ser recordado en el futuro, a mucha honra, como el “Rey de las Rotondas”.

Por asociación de ideas, clásico elemento de la práctica psicoanalítica pero de forma más castiza según el dicho de que “el que hambre tiene con pan sueña”, al pensar en las rotondas de Soria, la verdad no lo puedo remediar, me vienen a la mente las tartas, ese rico manjar generalmente redondo que se suele tomar de postre. Hace ya unos cuantos años el gallego Carlos Folgueira, auténtico artista de la repostería, creó su famosa tarta de Mondoñedo, con la que se hizo famoso en todo el mundo, por la que popularmente se conoció como el “Rey de las Tartas”, tradición que, a Dios gracias, sigue manteniendo su hijo. Sus tartas son realmente muy buenas y si se acompañan con un buen vino dulce, se lo recomiendo señor Alcalde, se logra un placer casi inigualable.

Fdo: Daniel Rodrigálvarez Encabo