Opinión

ROOT | Opinión

Preocupación por un familiar

Una joven vecina de Soria, que escribe bajo el pseudónimo "La Niña", dirige esta carta al director para expresar su preocupacón por la difícil situación que está viviendo un familiar para quien reclama ayuda urgente.

Preocupación por un familiar

Escribo esta carta para expresar mi gran preocupación por la difícil situación que está viviendo un familiar.

Por ello, expreso el afán de que Servicios sociales actúe con urgencia para que no les llegue a ocurrir algo grave (o incluso fallecer) tanto a ella como al niño pequeño que tiene a su cargo.

Este no puede recibir el cuidado y la atención que necesita por el estado anímico en el que se encuentra la madre.

Se ha llamado varias veces también al 062 sin recibir tampoco ninguna respuesta de que se hayan acercado a confirmar lo avisado por varias personas en varias llamadas realizadas para que lo confirmaran. Tanto avisos de cosas del niño como otras cosas.

Fdo: La niña.

