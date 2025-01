Pintando al óleo. Pidiendo pasta

Lunes, 13 Enero 2025 08:48

Ángel Coronado ironiza en este artículo de opinión con un perfil publicado esta semana en la prensa sobre las bondades del alcalde de Soria paras ser secretario general del PSOE de la Comunidad, en el que al periodista, que no vive en Soria, se le ha ido la mano

Si a Donald, Presidente, le preguntasen por Musk, el famoso multimillonario saldría peor parado que si al socialista de carnet le preguntasen por C. Martínez. Y al socialista de carnet, un impecable periodista, le ha preguntado por un tal C. Martínez

Impecable periodista. No hay título mejor para su artículo: “Carlos Martínez, el alcalde de las mayorías socialistas en Soria que no cree que Castilla y León sea del PP” (Miguel Muñoz. X/01/2025) No es posible decir tanto en tan poca letra. Para mejorarlo, siquiera poco (más no se deja), sería preciso, socialista o no, vivir aquí, en la ciudad de la que ya dijera el infame dictador, Paca la Culona, ser la última ciudad de la Patria Una, de la Patria Grande, y de la Patria Libre. Nos parece que no vive aquí. Impecable, buen periodista, trata la noticia con la exquisita neutralidad con que cualquiera, periodista o carpintero, cualquier ocular de lupa o de gran angular, observase la noticia como si de una muestra depositada en el portaobjetos de un microscopio se tratase. Pero no vive aquí. Y el caso es que solo nos dice un par de cosas. La primera, de acuerdo con Paca la Culona, se compone de cositas pequeñitas, por más que a nosotros, sorianos, nos parezcan grandes. Al impecable periodista, atento a su microscopio, casi se le van las tres cuartas partes de su artículo escuchando a Donald hablando de Musk, babeando bajo su rubia visera, esto es, escuchando a los socialistas de carnet hablando del tal C. Martínez.

Que si es divertidísimo (sic), que si tiene profundidad ideológica (de nuevo sic), que si hay pocas personas con su liderazgo y carisma (toma ya), que si no crea problemas a nadie y genera consenso (por esa no pasamos), que si es un hombre de pactos (con Dios o con el diablo, le da igual), que si esto, que si lo otro, que si es divertidísimo, eso es lo mejor. Todo cosas así. Socialistas de carnet

Pero lo más grande viene, como regalo de Reyes, en el paquete más pequeño. El implacable periodista, ahora le vemos así, implacable, nos habla de lo que ve dejando de hablar de lo que oye. O mejor, nos sigue hablando de lo que oye, pero fuera ya del gallinero socialista de carnet y fuera ya del gallinero del infame, o mejor aún, fuera ya del infame palio bajo el cual el infame dictador, tan bien visto a paso de procesión, entraba en el que fuese hasta entonces templo pero en ese instante trasformado en gallinero. Fuera ya, el implacable periodista nos habla de lo que oye a la gente, a la gente de Soria, incluso a la gente de Tardelcuende, un minúsculo pueblecito de Soria en el que un día fatal, otra metamorfosis ocurre. En efecto, el tal C. Martínez deja de ser un tal para convertirse en Carlos Martínez, el alcalde de las mayorías socialistas en Soria que no cree que Castilla y León sea del PP., el sujeto que (hasta parece mentira) va y trepa hasta lo alto del techo de un coche para entretenerse un rato haciendo el payaso. Carajo, le cedo al impecable e implacable periodista la palabra para contar esto según lo hace en su artículo:

“Citación judicial en febrero

Lo cierto es que Martínez sí ha estado inmerso en una polémica reciente. El próximo 5 de febrero tendrá que declarar como investigado por un posible delito contra los sentimientos religiosos tras una denuncia de Abogados Cristianos. Los hechos ocurrieron el pasado mes de agosto, cuando Martínez apareció en las fiestas de la localidad del pueblo de Tardelcuende subido a un coche a modo de un papamóvil y con una escobilla de wáter en la mano.

Aquello provocó el rechazo de la derecha soriana y la mencionada denuncia de Abogados Cristianos. Martínez pidió disculpas poco después. “Es clarísimamente una torpeza y no debería haberme prestado a ello”, señaló. Además, el regidor tuvo que pagar una multa de 100 euros por infracción leve contra la circulación.

Curiosamente, este mismo viernes el PSOE registró una nueva ley en el Congreso para eliminar el delito de ofensas religiosas al que puede enfrentarse el nuevo líder de los socialistas en Castilla y León.”

No nos gustan los palabros. Abusar de los mismos les resta eficacia. No nos gusta gastar munición para matar una mosca. No hay nada como una buena palabrota cuando Aníbal ataca con sus elefantes. Pero cuando curiosamente, aquél mismo viernes el PSOE de carnet registró una nueva ley en el Congreso para eliminar el delito de ofensas religiosas al que puede enfrentarse el nuevo líder de los socialistas de Castilla y León, no gasto en ello palabro alguno. Todavía, para nosotros, sorianos como Martínez, Martínez solo es soriano. Y como soriano le conocemos bien. Repetiremos que no vamos a repetir lo que de C. Martínez se ha dicho por aquí. No tenemos ni ganas ni espacio ni tiempo, y aunque nos sobran motivos para ello, nos vamos a sobreponer para decirles, siendo ya un hecho que C. Martínez se nos va, que parece que se queda, y es que las cuentas, las cuentas de todo tipo no se ajustan hasta que la última pincelada de la paleta se da, y C. Martínez, pincel en mano, ni ha terminado de pintar ni parece dispuesto a colgar los pinceles ávidos de pasta. No para. Y aprieta los tubos de pintura sobre su paleta multicolor. Y pinta. Vaya si pinta. Los pinceles no paran, ávidos de pasta.

Se trata de una marina. Un crucero viento en popa surca el pantano. Un crucero inaugural hasta los topes repleto de turistas socialistas de carnet.

¿Turistas? Conozco algunos, y son de Soria.

En efecto, pero pocos. Mayoría de Ferraz.

Fdo: Ángel Coronado