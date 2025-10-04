Pedimos socorro democrático a Europa

Amalio de Marichalar describe en este artículo de opinión la situación límite en la que se encuentra España, que fue denunciada en el Parlamento europeo. Señala que desde la sociedad civil han pedido urgente “socorro democrático” a las instituciones europeas ante el ataque directo a la democracia y al rule of law de Europa por parte del presidente del Gobierno.

Una semana hace de mi comparecencia en el parlamento Europeo con el alto honor de representar a “De español a español por la Constitución “ a la Asociación Española de Mujeres Juristas, a 31 asociaciones de la sociedad civil de todas partes de España y con el apoyo de la Plataforma por la España Constitucional compuesta por 129 asociaciones de la sociedad civil.

Es el Parlamento la instancia donde se recoge la representación de todos los ciudadanos europeos y la sociedad civil es la base permanente que interactúa en democracia constantemente y custodia a diario esa representación otorgada cada cuatro años.

Por eso es tan importante la sociedad civil ya que es esa voz que en pleno ejercicio democrático alerta de cualquier desvío del mandato otorgado, denuncia los incumplimientos y vigila la esencia de los valores que sustentan la democracia y que no ceden ante el acomodo que en muchas ocasiones se está produciendo tras las distintas convocatorias electorales, que en muchos casos se dejan seducir por una rutina lastimosa y otras muchas veces pervertida por intereses políticos espurios que contravienen la propia esencia democrática.

Por ello hemos tenido que denunciar con toda claridad, contundencia y nitidez los muchísimos, graves, e inaceptables desvaríos diarios, pero también, y aún muchísimo más grave, los enormes ataques directos a nuestra independencia judicial, nuestra separación de poderes, nuestro estado de derecho, nuestra libertad de expresión y medios, y nuestra democracia.

Evidentemente es muy difícil de creer en una situación normal con un Gobierno normal, sea peor o mejor, que lo que realmente haga ese Gobierno es atacar la esencia misma de su obligación constitucional y no solo no cumpla con la defensa a ultranza de la Constitución y del Estado de Derecho; sino que es el protagonista de ese ataque fulminante y a diario de las bases esenciales de nuestro pacto democrático y de los fundamentos que lo soportan, en modo “ golpe de estado de ultima generación “ y muy especialmente haciendo acuerdo gracias al cual subsistir, con quienes tienen por frontispicio de su quehacer diario la destrucción de España y la destrucción de nuestra democracia.

Un gobierno que a diario se autodeslegitima atacando a los jueces perversamente, atacando la Constitución y contraviniéndola a diario sin reparar en nada, atacando la convivencia entre españoles, atacando a las víctimas del terrorismo y sus familias, atacando los principios básicos de nuestra convivencia internacional, y todo ello sazonado de una corrupcion rebosante muy difícil de describir en su totalidad por sus muchísimos frentes tanto a nivel familiar, como gubernamental y de partido, y todo ello, además, encabezado con quien ha comprado corrupta y fraudulentamente su silla presidencial, con perversa acción, engañando a todos los suyos y por supuesto a todos los españoles, con un modo de hacer inspirado en lupanares.

La situación no tiene calificativo posible y en Europa no pueden salir de su asombro, si bien ha costado que se dieran cuenta, por el continuo engaño a ellos también.

En el Parlamento Europeo he pedido con la Comisión Europea también allí presente, la extraordinaria y excepcional toma de conciencia y denuncia para que además de todas las medidas coercitivas posibles, y la primera la retirada obligatoria de fondos europeos, se denuncie esta peligrosisima situacion para el Rule of Law y la propia democracia europea, por parte de los presidentes de las Instituciones Europeas de manera pública e inmediata, exigiendo la convocatoria de elecciones libres y seguras y la dimisión del presidente del Gobierno.

Es excepcional también la situación en España y por ello excepcional ha de ser la decisión. Añado a esa excepcional situación creada por el presidente del Gobierno el hecho que no quiere ni por un momento dimitir y siendo capital en democracia haberlo hecho ya por la centésima parte de sus actuaciones, más urgente aún es la toma de decisiones extraordinarias, por su demostrada y peligrosisima actitud anti democrática.

Un presidente de Gobierno cuya mujer ayer mismo, y también el mismo señalado ya por la Justicia con motivo del inicio del cauce de un juicio con jurado por presunto tráfico de influencias, corrupción, intrusismo, y apropiación indebida, que se suman al de malversación la semana pasada , y donde ve al mismísimo presidente de Gobierno como pieza “fundamental” en los presuntos delitos de su mujer, señalando el juez que “sin este vínculo con el actual presidente del Gobierno, difícilmente podría ella, y los otros dos investigados, poner en práctica las conductas que posteriormente han sido ya consideradas indiciariamente como constitutivas de delito”.

No tenía ni siquiera que haberse llegado hasta aquí. Solo la denuncia en la prensa de hechos lamentables y corruptos y de un mal comportamiento absoluto tendrían que haber sido motivo de dimisión fulminante del presidente del Gobierno. No quiero ni contar ahora… Un presidente de Gobierno que no quiere dimitir ante la montaña de hechos y razones por las que tener que hacerlo. Solo una de esas razones obliga absolutamente a hacerlo y por tanto la peligrosisima actitud de ataque pleno a los fundamentos más básicos de la democracia y la gravísima situación que ello comporta para el conjunto de Europa, supone la adopción inmediata de medidas extremas para parar los pies a un anti demócrata .

Es absolutamente insostenible en un gobierno europeo esta situación. También, por ello, las presidencias de las Instituciones Europeas han de intervenir de inmediato. La dignidad democrática ha de prevalecer y la defensa de la misma. El presidente del Gobierno ha destrozado el rule of law, en modo “golpe de estado de ultima generación”, así como la dignidad minima del ejercicio democrático. El “socorro democrático” ha de ser contundente e inmediato. No hay alternativa.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda