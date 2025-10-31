Pajaritos II 5ª planta: despilfarro y destrucción

Fernando García Aparicio incide en este artículo de opinión en la demolición de la quinta planta del edificio de Los Pajaritos II: Considera que en lugar de demoler la quinta planta se destine a fines sociales, de los que se beneficien todos.

Heraldo-Diario de Soria informaba por José Sosa el pasado día 22 que “El cuento de la quinta planta de Pajaritos ahora sí enfila su final”.

Y en el mismo diario el día 30 Víctor F. Moreno completa la información con “Hablan los vecinos de Pajaritos II de la polémica de la quinta planta:”debieron desalojar las viviendas”.

Y el 26 de mayo pasado escribí en El Mirón de Soria, Pajaritos II 5ª planta: no habrá demolición, es política.

Escribir siempre tiene el riesgo de equivocarse y no se puede desmentir.

Pero en la anatomía de esta historia, lo que más sorprende , la pregunta que aún no tiene respuesta, es en qué momento en una empresa, sus dirigentes, personal cualificado altamente y universitario, decide ( por su cuenta y riesgo?) elevar, subir una planta más y el edificio que estaba autorizado pasa de 4 a 5 plantas.

No menos sorprendente es, que el Ayuntamiento no se percatara de esta altura más a lo largo de los dos años de construcción, cuando era un clamor entre los vecinos y contrastaba con la publicidad de un gran cartel de promoción y venta que a unos 300 metros se exhibía.

Y lo que no tiene un pase, es inexplicable, que la empresa, sus propietarios una vez perdido el recurso ante el Tribunal de Justicia de Castilla y León, no apelaran en nuevo recurso al Supremo, lo que hubiera retrasado la demolición 4 a 5 años, aunque fuera de nuevo ratificada.

Porque hoy a pesar de las sentencias de ejecuciones en firme del Tribunal Supremo, notables construcciones y urbanizaciones siguen en pie.

Ahora son los vecinos, no sé si con algún recurso o escrito en firme ante la institución correspondiente, los que sufren las molestias y ya veremos si riesgo de esta demolición, que si bien cumple una sentencia no parece beneficiar a nadie. Y si perjudicar a los más vulnerables e inocentes en este caso los vecinos que por otra parte parece que no han sabido o querido defenderse.

Pero para eso en una sociedad democrática esta la inspección de trabajo incluso la fiscalía.

No sé si PSOE y PP, trataran de sacar algún rédito político de este desastre pues destruir por destruir no tiene justificación, pero sería una vergüenza.

La empresa ya ha sido sancionada con los 150 mil euros de multa, pierde 6 áticos de venta en los que se ha gastado una cantidad importante en su construcción y ahora deberá gastarse cerca de otro millón de euros para derribar lo construido y acumular escombro allí donde vaya lo derribado.

No parece la mejor de las soluciones a pesar de estar amparadas por una sentencia judicial. Porque no se discute la sentencia, ni que no sea justa. Lo que se pone en cuestión es la destrucción por la destrucción cuando hay tantas necesidades y muchas alternativas mejorables.

Por ejemplo, que los 6 áticos sean, si aún es posible, o hubieran sido subastados y cuyo importe, de al menos un millón y medio de euros (6 áticos a 250 mil euros) hubieran sido destinados a organizaciones que sí los necesitan, que en ocasiones los precisan con urgencia y que la sociedad, ante su precariedad, organiza carreras y marchas, donaciones y un sinfín de actos, pera entregarles año a año pequeñas cantidades que estiran con esfuerzo y trabajo, ya que a pesar de las decisiones, propaganda mejor, políticas no llegan los recursos para que sean una realidad.

Tal vez deberán modificarse las leyes, para que el despilfarro y la destrucción no quepan en nuestra sociedad.

Fdo: Fernando García Aparicio