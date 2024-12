Muchas familias se mueren de frío en la Comandancia de Soria

Jueves, 12 Diciembre 2024 19:45

Un familiar de uno de los afectados por las obras de aislamiento térmico en la Comandancia de la Guardia Civil de Soria denuncia en esta carta al director las condiciones que están sufriendo durante los últimos meses, en el que el frío reina a sus anchas.

CARTA AL DIRECTOR / Muchas familias se mueren de frío en la Comandancia de Soria.



A raíz de las obras de remodelación a las que se ha expuesto el complejo de viviendas y oficinas de la Guardia Civil de Soria durante los últimos meses, y que llevan en ejecución alrededor de un año (demorándose sin conocer aún cuándo estarán culminadas) se vive sin calefacción y con constantes cortes de agua y luz.



Como es bien sabido, los inviernos en Soria se caracterizan por ser de los más duros de España. Las temperaturas que se experimentan en la calle son gélidas, rozando los 0 grados, cuando no bajo cero.

Pues bien, mientras el temporal arrecia con un frío que es lógico, normal y esperable para esta época del año, muchas familias que residen en los diferentes bloques de la Comandancia de Soria se mueren de frío, muchas con menores. Adolescentes y niños, e incluso en algunos casos, bebés y recién nacidos.



La temperatura en el interior de los pabellones ahora mismo oscila entre los 9 y los 14 grados si no se calienta con alguna fuente energética. Y no se dispone de ella, puesto que con las obras se han retirado las calderas de gas de cada vivienda.



En un primer momento se asumió que esto era necesario para llevar a buen puerto las obras tan necesarias de la Comandancia de la Guardia Civil. Se entendía que era necesario para conseguir un bien mayor (la remodelación).



Pero no es posible vivir así.



Suplieron el gas (que no tienen la opción de tener hasta que no acaben las obras) por la energía eléctrica, con radiadores y tubos de calor que les permiten, al menos, calentar una estancia de cada pabellón en la que poder estar y no pasar frío.



Ya de este modo se pasa mal el invierno en Soria, pero lo asumieron y respetaron. Estaban dispuestos a pasar el invierno así (porque no saben cuándo estará instalado el nuevo sistema de calor).



Cuál es su sorpresa, que el sistema eléctrico ha comenzado a fallar: se emplea la energía que se puede para calentarse. Por lo que la tensión de luz falla, se corta la luz, se corta el agua y muchos días a la hora de la cena no se dispone ni de agua, ni de luz, ni por supuesto, gas o calor.



Se necesita una solución. No es la primera vez que pasa esto. Llevan muchos meses de obra y se empieza a pensar que lo más probable es que toque pasar mucho frío durante todo el invierno. Ya se está pasando, porque en Soria está nevando. Hace mucho frío. Y se necesita ayuda.



Por favor, sirva esta humilde carta para que se tomen medidas y se solucione una situación que afecta a muchas personas, familias completas para las que ahora mismo, volver a casa es un infierno de frío y de inesperadas sorpresas (y no precisamente agradables).



Fdo: L.H.G.