La cosa nostra

Jueves, 10 Octubre 2024 08:43

Mario González incide en este artículo de opinión en la polémica generada en el seno del PSOE, con el anuncio y posterior anulación de las primarias para elegir o reelegir al próximo secretario general en la Comunidad, que refleja la poca democracia que hay en los propios partidos, por más que presuman de ella.

El suelo cede bajo los pies del bueno de Tudanca –ya saben, el sempiterno candidato del PSOE a la presidencia de la JCYL- por haber osado desafiar al PSOE de Ferraz (¡hay tantos PSOES!). El desafío fue convocar unas primarias para renovar la cúpula del PSOECYL a principios de noviembre, cuando la orden era no hacer nada hasta la celebración del 41º Congreso Federal previsto para finales de ese mismo mes. Enseguida, le echaron encima a la Comisión de Ética y Garantías –la misma que traga con todo mientras es un ariete contra los díscolos- que desconvocó del tirón usando los mismos estatutos utilizados por Tudanca para su convocatoria (maravillas del ‘estado de hecho’ de la PPSOE).

Hasta aquí, ninguna novedad, porque en España no existe democracia, ni dentro ni fuera de los partidos. Tudanca, claramente, trata de asegurar su posición mientras Ferraz trata de descabalgarle para que otro más obediente ocupe su lugar. En estas circunstancias, no es de extrañar que, entre los solícitos candidatos, aparezca nuestro ‘Torrente de Soria’, aunque el hecho de que siempre haya apostado por el caballo perdedor dentro del PSOE nos permite soñar con el fin del Sanchismo. Él se hace de rogar y dice no saber de qué va todo esto. Sí lo sabe, como también sabe que unas Federaciones hacen lo que quieren –verbigracia, el PSC- mientras otras deben obedecer en todo y por eso él ya se ha puesto unas rodilleras de colores para que a nadie se le escape su predisposición a tragar con lo que fuere menester.

Las reacciones han sido lo mejor. No la de un Tudanca -siempre cobardica- que se apresuró a escribir: ‘’primero el país, después el partido y, por último, uno mismo. Así entiendo la política … Por eso, acato, aunque no comparta, la decisión de Ferraz”. Un oxímoron en toda regla. Sino la de Andrea Fernández, diputada por León y ex miembro de la Ejecutiva Federal, que decía que “es inadmisible que la interpretación de una norma varíe según convenga”, para después afirmar que no queremos “un PSOE al servicio de la cosa nostra castellano y leonesa’’, expresión que luego matizaría diciendo que esa "mafia que señalo es precisamente la mediática que sostiene y sostiene al PP en Castilla y León garantizando un statu quo corrupto".

Donde las dan las toman y ese 41º Congreso Federal se presenta calentito por los desmanes de Sánchez tanto dentro como fuera del partido. Los disidentes crecen: a los conocidos Page y Lambán -que es el único que ya no tiene nada que perder y puede hablar clarito- previsiblemente se les sumarán las Federaciones de Castilla y León, Madrid, Andalucía, Cantabria y Extremadura, precisamente aquellas que quiere intervenir Pedro Sánchez para sustituir a sus líderes por pretorianos. Federaciones que empiezan a estar muy hartas de los designios de Ferraz y, sobre todo, del desastre financiero que traerán consigo los pactos secretos con los partidos tribales. Si quieren sobrevivir políticamente, solo les queda acabar con Pedro Sánchez y recuperar el partido antes de que él haga lo propio con ellos y con el PSOE.

Me quedo con el reconocimiento de esa “cosa nostra castellano y leonesa’’ que no afecta solo a lo mediático –que también- sino que se extiende absolutamente por todos los rincones a los que llega la marea incontrolada de dinero público. La PPSOE patrimonializa con nuestro dinero todo lo que toca y cree que todo el mundo debe bailarle el agua mientras nos adoctrina con su falsa democracia y un estado de derecho inexistente. Lo lamentable es que existe una ‘cosa nostra’ en cada chiringuito público, en cada consistorio, en todas las CCAA y en el propio Estado. ¡Mucha, mucha, PPSOE!

Y ahí estás tú sorianita de mi vida zarandeada por estos maleantes que no dan una a derechas y que, sin embargo, se permiten el lujo de decirte cómo debes pensar, cómo debes comportarte, contra qué debes reaccionar… Estos carísimos metomentodo de la cosa nostra de la PPSOE se están cargando Soria –menos las fiestas, las fiestas no te las tocan-, se están cargando Castilla, madre de todas las Españas, y se lo están cargando todo gracias a tus votos y tus impuestos. Si piensas hacer algo, quizá este sea un buen momento para mandarlos definitivamente… ¡a cascala!

Fdo; Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.