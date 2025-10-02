En respuesta a la campaña en medios del grupo socialista

Jueves, 02 Octubre 2025 13:02

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de El Burgo de Osma, Miguel Ángel Miguel, censura al grupo municipal socialista por abonarse en su labor de oposición al populismo, en lugar de plantear propuestas y trabajar.

En respuesta a la campaña en medios del grupo socialista

Desde el último pleno en la Villa, me está quedando constancia del populismo que está practicando el PSOE en El Burgo de Osma.

Un grupo socialista que, como yo, ha estado presente en las reuniones con el arquitecto municipal y les ha quedado clara la legislación vigente, en cuanto a la normativa restrictiva que desde las instituciones exigen, para construir "algo" en suelo rústico tradicional.

Un grupo socialista que está haciendo una campaña mediática con los “merenderos”, saliéndose de la norma legal, haciendo caso omiso a las premisas urbanísticas en ese ámbito, para dar fe a sus palabras y engañar a sus votantes... ¿Acaso si ellos gobernaran podrían hacer lo que les diera la gana por encima de la legalidad vigente?

Populismo, engaño malintencionado de las personas para qué se sientan molestas ante algo que legalmente, es como es.

Desde el principio de la legislatura su única iniciativa ha sido intentar levantar a grupos sociales de nuestra localidad, en contra de la gobernabilidad del Ayuntamiento, con el fin de tener ellos un valor social.

Un valor social, vacío, carente de hechos, carente de respuestas, carente de proposiciones y que no les ha conducido a ningún sitio en esta legislatura.

¿Dónde están las iniciativas de trabajo del grupo socialista, dónde está reflejado su trabajo durante estos dos años y medio? ¿Qué han hecho? ¿Qué podrían haber hecho y no han buscado hacer? ¿Dónde queda reflejado su trabajo con hechos palpables?

Indícamelo querido lector...

Malmeter, es una forma actual de hacer política, engañar, tergiversar ensuciar, faltar al respeto, pero, ¿trabajar? Es muy "pobre" que la única forma actual de hacer política sea deslegitimar al que trabaja, en pos de crear un populismo desde el no hacer.

La solución, para terminar con este populismo socialista del Burgo, que engaña al burgense, tal vez sea abajarse para hacer asambleas populares y explicar con claridad la realidad de las cosas y no mantener más el engaño populoso de los socialistas.

Un grupo socialista que fundamentó el voto en contra en el pleno, en base a una premisa propia de especulación y a una disparidad de los metros construidos en la zona de lo que denominan "merenderos".

Un grupo socialista que, en lugar de sumar y proponer nuevas zonas, y centrarse en trabajar con el texto en cuestión, se limitó a buscar las faltas donde no estaban reflejadas.

Un grupo socialista que se aprovecha del criterio propio de un concejal ajeno a ellos y, que se creen en el derecho de tener un valor, porque alguien con criterio propio y, un pensamiento diferente al suyo, vota en el pleno de forma consciente, defendiendo su propia postura y no sumándose al escarnio del grupo Socialista, ni a su realidad engañosa.

Los hechos, al final, serán los que manifiesten y refrenden el trabajo de cada persona que, durante los años de esta legislatura invirtió su tiempo y su esfuerzo, en dar solución y gestionar de la mejor manera que supo o pudo, los intereses de los vecinos de El Burgo de Osma - Ciudad de Osma.

Al final de la legislatura, veremos en esos hechos, el valor y el sentido de nuestro voto, su aprovechamiento real y lo que significó el haber votado a unas personas o a otras.

El equipo de gobierno está estable, sigue trabajando con el afán del minuto uno, con la celeridad que llevamos a la hora de sacar cosas adelante, siendo grupos independientes políticamente y con un criterio a veces tan diferente, que nos lleva a defender posturas enfrentadas.

Esto es lo bueno de aunar esfuerzos, de litigar con intereses diferentes, encontrar la forma de conciliar con hechos el sentido de nuestro trabajo común y garantizar una estabilidad, un beneficio y una equidad para nuestros vecinos, donde en los hechos vean la funcionalidad de nuestro común hacer.

Qué lejos queda de mi forma de ser, esa manera tan actual, que manifiestan otros "políticos" que, desde la debilidad de su posición, se atreven a jarrear todo tipo de palabras y verbalizaciones para distinguirse por su ausencia de respeto, por el engaño, la vejación, la tergiversación, el escarnio público, el populismo y la desfachatez de pretender llevar razón desde el vacío de sus prerrogativas.

Fdo: Miguel Ángel Miguel Andrés, primer teniente de alcalde de El Burgo de Osma - Ciudad de Osma.